天文台早上九時發出黃雨警告信號
撰文：倪清江
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天文台在今日(27日)上午9 時發出黃色暴雨警告信號 、雷警告現正生效，有效時間至上午10時 正 。 預料香港有幾陣狂風雷暴 。
天文台指一道廣闊低壓槽會在隨後一兩日為南海北部及華南沿岸帶來大驟雨，預測下周日及周一（28日及29日）多雲有驟雨及幾陣雷暴，雨勢有時頗大，預料該低壓槽於下週中期在南海北部徘徊，廣東沿岸仍有驟雨。
▼天文台九天天氣預報▼
未來九天天氣方面，今日（27日）大致多雲、間中有驟雨及幾陣狂風雷暴。吹南至西南風4至5級，初時離岸及高地間中6級。氣温介乎攝氏17至31度。下周日至周一，都有驟雨及幾陣雷暴，雨勢有時頗大。氣温介乎27至30度。驟雨天氣下星期一直持續。至下周六（3日）最高氣溫回升33度，日間酷熱，有一兩陣驟雨。
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