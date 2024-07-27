特別天氣提示｜天文台：短期內香港廣泛地區或受大雨影響　籲警惕

活躍西南季候風正為廣東沿岸及南海北部帶來驟雨及雷暴。天文台今早(27日)9時發出黃色暴雨警告信號，到下午12時50分取消；今早多處地區錄得超過30毫米雨量，而東部地區的雨量更超過40毫米，在早上8時45分至9時45分一小時，天文台在大埔錄得55毫米雨量、觀塘、沙田、以及西貢亦錄得超過45毫米以上雨量。



來一兩日有驟雨及狂風雷暴，雨勢有時頗大。下周中期仍有幾陣驟雨。



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7月27日下午1時30分的天氣雷達圖像 (64 公里)顯示，有雷雨區集在本港東及北面。（天文台圖片）

【15:15】天文台特別天氣提示指，珠江口一帶持續有強雷雨區發展，預料未來一兩小時本港部分地區雨勢較大及有狂風雷暴。市民應提高警惕。

【12:50】天文台取消黃雨警告。

【09:45】預料高達每小時80公里或以上強陣風繼續吹襲香港。

【09:00】天文台發出黃雨警告。

【08:50】天文台發出特別天氣提示，料強陣風吹襲香港。

上午9時45分本港過去一小時雨量分布(天文台網頁)

活躍的西南季候風會在今日為廣東沿岸帶來驟雨及幾陣狂風雷暴。而一道廣闊低壓槽會在未來一兩日為南海北部及華南沿岸帶來大驟雨。預料該低壓槽於下周中期在南海北部徘徊，廣東沿岸仍有驟雨。此外，現時為菲律賓以東海域帶來不穩定天氣的低壓區會在未來數日逐漸發展，大致移向呂宋海峽至台灣一帶。

在正午12時，熱帶風暴格美集結在武漢之東南偏東約180公里，預料向西北或西北偏北移動，時速約15公里，橫過湖北並進一步減弱。

天文台7月27日早上更新九天天氣預報，料下周日及周一有驟雨及幾陣狂風雷暴。（天文台圖片）

未來九天天氣方面，今日（27日）大致多雲、間中有驟雨及幾陣狂風雷暴。吹南至西南風4至5級，初時離岸及高地間中6級。氣温介乎攝氏17至31度。下周日至周一，都有驟雨及幾陣雷暴，雨勢有時頗大。氣温介乎27至30度。驟雨天氣下星期一直持續。至下周六（3日）最高氣溫回升33度，日間酷熱，有一兩陣驟雨。