黃雨曾生效四個多小時　天文台：多區雨量70毫米　將軍澳100毫米

天文台指活躍西南季候風會在今日（28日）繼續影響南海北部，而廣闊低壓槽會在未來一兩日為華南沿岸及南海北部帶來大驟雨及狂風雷暴。天文台清晨5時半再發出特別天氣提示，指香港以南持續有雷雨區發展，未來兩三小時本港廣泛地區可能受大雨影響，並在上午5時50分發出黃色暴雨警告信號，其後於上午10時40分取消。



天文台上午10時15分表示，過去數小時，本港多處地區錄得超過50毫米雨量。香港以南水域持續有雷雨區發展並靠近本港，促市民保持警惕及留意天氣變化。今早多處地區錄得約70毫米雨量，將軍澳的雨量更達100毫米。



此外，熱帶低氣壓格美已在湖北減弱為低壓區。



截至今日（28日）上午11時半，全港累積雨量情況。（天文台圖片）

▼7月27日 大雨下秀茂坪道出現水浸▼



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【12:31】天文台表示，雖然暴雨警告已經取消，但市民仍須警覺有關河道氾濫可能帶來的危險。

【12:30】雷暴警告取消。

【10:40】天文台取消黃雨警告信號。

【10:31】雷暴警告有效時間延長至今日下午1時正，預料香港有狂風雷暴。

【10:15】過去數小時，本港多處地區錄得超過50毫米雨量。香港以南水域持續有雷雨區發展並靠近本港，市民請繼續保持警惕及留意天氣變化。

【08:30】雷暴警告有效時間延長至今日上午11時正，預料香港有狂風雷暴。

【07:10】天文台預料，猛烈陣風吹襲香港，如身處室外，應立刻到安全地方躲避。

【06:30】雷暴警告有效時間延長至今日上午9時正，預料香港有狂風雷暴。

7月28日清晨5時36分的雷達圖顯示，香港以南持續有雷雨區發展。（資料圖片）

【05:50】天文台發出之有關黃色暴雨警告信號。表示香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過30毫米的大雨，且雨勢可能持續。

【05:35】天文台：香港以南持續有雷雨區發展，未來兩三小時本港廣泛地區可能受大雨影響，市民應提高警覺。

截至凌晨04:45過去一小時本港雨量分佈，個別地區多於10毫米。(天文台圖片)

【03:30】天文台：未來一兩小時香港廣泛地區可能受大雨影響，市民應提高警覺。

【02:55】天文台：香港附近持續有雷雨區發展，並會在未來兩三小時影響本港，市民應提高警覺。

7月28日凌晨3時54分的雷達圖顯示，香港附近持續有雷雨區發展。（資料圖片）

天文台：今明兩日有驟雨及幾陣狂風雷暴

天文台指活躍西南季候風會在今日繼續影響南海北部。而廣闊低壓槽會在未來一兩日為華南沿岸及南海北部帶來大驟雨及狂風雷暴，預測今日（28日）多雲，有驟雨及幾陣狂風雷暴，雨勢有時頗大，最高氣溫約29度，吹和緩至清勁南至東南風，初時高地間中吹強風；明日（29日）多雲，有驟雨及幾陣狂風雷暴，雨勢有時頗大。

天文台7月28日03:50更新九天天氣預告，預料今明兩日有驟雨及幾陣狂風雷暴，雨勢有時頗大。（天文台圖片)

天文台指隨着高空反氣旋逐漸增強，本周後期中國東南部天色較為明朗，預測本周二至四（7月30日至8月1日)大致多雲，有幾陣驟雨及雷暴。周五（8月2日）開始日間短暫時間有陽光，但也有幾陣驟雨。此外，現時為菲律賓以東海域帶來不穩定天氣的低壓區會在未來一兩日逐漸發展，大致移向台灣至呂宋海峽一帶。