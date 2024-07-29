天文台：短期內香港廣泛地區可能受大雨影響

一道廣闊低壓槽正為廣東沿岸及南海北部帶來驟雨及雷暴。天文台今日（29日）上午11時35分發出提別天氣提示，表示香港以南水域的一道雨帶正向北移動，並會在中午前後影響本港，促市民留意天氣變化。至中午12時10分，更新提稱短期內香港廣泛地區可能受大雨影響。雷暴警告現正生效，有效時間至下午2時。



本港早上大埔及西貢區錄得超過10毫米雨量，預測周一大致多雲，間中有驟雨及幾陣狂風雷暴，雨勢有時較大。最高氣溫約29度。吹和緩東南風，初時離岸風勢清勁。天文台展望，周二（30日）仍有驟雨及幾陣雷暴。隨後一兩日驟雨逐漸減少。接近周末部份時間有陽光，日間酷熱。



天文台今日（29日）上午11時36分的本港雷達圖變化。（天文台圖片）

【12:10】特別天氣提示，短期內香港廣泛地區可能受大雨影響，市民應提高警覺。

【12:00】雷暴警告有效期延長至今日下午2時正，預料香港有幾陣狂風雷暴。

【11:35】特別天氣提示，香港以南水域的一道雨帶正向北移動，並會在中午前後影響本港。市民請留意天氣變化。

【11:10】天文台再發出雷暴警告，有效期至中午12時30分。預料大嶼山、香港島及九龍有幾陣狂風雷暴。

【03:00】雷暴警告有效期延長至上午4時30分。

【01:40】天文台發出雷暴警告，有效期至上午3時30分。

圖為截至7月29日清晨5時50分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

未來一兩日有大驟雨及狂風雷暴

天文台表示，受廣闊低壓槽影響，華南沿岸今明兩日有大驟雨及狂風雷暴。預料該低壓槽會在本周中期稍為減弱，但沿岸地區仍有幾陣驟雨。隨著高空反氣旋逐漸增強，本周後期至下周初中國東南部天色好轉，日間酷熱。

▼7月27日 大雨下秀茂坪道出現水浸▼



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周五起日間酷熱 下周一及二高達34度

根據天文台九天天氣預報，周二（30日）至周四（8月1日）均有驟雨及雷暴，周二最高30度、周三最高31度、周四再升至32度。

周五（8月2日）天色進一步好轉，至下周二（8月6日）均部份時間有陽光，有驟雨及日間酷熱，介乎28至33度。下周一（8月5日）及下周二（8月6日）均部份時間有陽光，局部地區有驟雨，日間酷熱，介乎29至34度。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台於7月29日清晨5時50分更新的九天天氣預報。（天文台圖片）

此外，現時為菲律賓以東海域帶來不穩定天氣的低壓區會在未來一兩日大致移向呂宋以東至台灣一帶。

天文台預測，今日（7月29日）多雲，有驟雨及幾陣狂風雷暴，雨勢有時頗大。

往來西九至上海虹橋高鐵列車取消

另外，內地鐵路單位通報，由於天氣情況惡劣，今日（29日）來往西九龍站及上海虹橋站的高鐵列車取消，車次為西九龍站出發的D908，以及上海虹橋站出發的D907。

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