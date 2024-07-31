天文台上午7時35分發出黃色暴雨警告信號　多區降雨超過30毫米

天文台在今日（31日）上午7時35分發出黃色暴雨警告信號，表示香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過30毫米的大雨，且雨勢可能持續。此前天文台先後於上午6時55分和7時15分發出下雨有關的特別天氣提示，截至上午8時45分，本港今早多處地區錄得超過30毫米雨量。



天文台指出，一道廣闊低壓槽正為廣東沿岸及南海北部帶來驟雨，預測本港今日大致多雲，有幾陣驟雨及雷暴。早上驟雨較多，最低氣溫約27度。下午短暫時間有陽光，最高氣溫約31度，吹和緩偏南風。天文台展望，未來一兩日驟雨減少，天氣漸轉酷熱，周末至下周初大致天晴。



今日（31日）上午7時15分至8時15分，全港下雨情況。（天文台圖片）

7月30日，本港上午不同地區都出現驟雨，有途人的雨傘突然失靈。（資料圖片／黃浩謙攝）

【09:30】雷暴警告有效時間延長至上午11時30分。

【07:51】雷暴警告有效時間延長至上午10時正。

【07:35】天文台發出黃色暴雨警告信號。

【07:15】短期內香港廣泛地區可能受大雨影響市民應提高警覺。

【06:55】天文台發特別天氣提示，指珠江口及本港以南持續有雷雨區發展，預料未來一兩小時本港驟雨較多，市民請留意天氣變化。

【06:40】天文台發出雷暴警告，有效時間至上午8時30分。

圖為截至7月31日清晨7時00分，天文台顯示各區雨量。（天文台網頁圖片）

圖為截至7月31日清晨6時00分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

未來一兩日驟雨減少 本周後期漸轉天晴

天文台表示，現時為華南沿岸及南海北部帶來驟雨的廣闊低壓槽會在今明兩日減弱。隨著高空反氣旋逐漸增強，本週後期至下週初中國東南部漸轉天晴酷熱，但仍有一兩陣驟雨。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至7月31日凌晨1時50分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

▼7月7日 氣溫又再創入夏新高▼



+ 3

周五至下周四酷熱 高達33度或以上

根據天文台九天天氣預報，明日（8月1日）大致多雲，有幾陣驟雨，初時局部地區有雷暴，日間部份時間有陽光，介乎28至32度。

周五（8月2日）起天色好轉，至下周四（8月8日）均日間酷熱，最高氣溫均達33度或以上，但期間有一兩陣驟雨，或局部地區有驟雨。其中，下周日（8月4日）及下周一（8月5日）料高達34度。