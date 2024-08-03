天文台｜未來數日持續酷熱　市區34度高温　局部地區有驟雨

高空反氣旋正為華南帶來大致晴朗的天氣。今日大致天晴，日間酷熱。吹微風。天文台預測未來數日大致天晴及持續酷熱，市區最高氣溫約34度，新界再高一兩度，局部地區有驟雨。



黃色工作暑熱警告生效，勞工處提醒僱主及僱員在警告生效期間採取適當措施，以預防在酷熱天氣下或高溫環境中工作而引致中暑。



天文台預測未來數日大致天晴及持續酷熱。(香港01 記者攝)

天文台在上午10時許，在大埔錄最高氣温為攝氏34度，打鼓嶺，元朗、沙田、及九龍城、黃大仙亦錄得攝氏33度。

天文台又提醒市民高溫天氣持續，要補充足夠水分。如感不適，立刻休息或求助，需要時儘快求醫。

天文台(3日)上午10時40分錄得各區氣温圖(天文台網頁截圖)

天文台表示，高空反氣旋會在周末期間至下周中期為華南帶來普遍晴朗及持續酷熱的天氣。預料下周初廣東沿岸風勢微弱，高溫亦可能觸發驟雨及雷暴。

天文台預測未來九天天氣持續酷熱。(天文台網頁截圖)

根據天文台未來九天天氣預測，明天起(4 日)至下周四(8日)持續酷熱、氣温介乎29至34 度。下周五(9日)大致天晴，氣温稍為回落至33 度，仍然酷熱。

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