極端酷熱｜天文台錄得市區氣溫35度 破今年最高溫紀錄
撰文：余心美
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高空反氣旋正為華南帶來普遍晴朗及極端酷熱的天氣，本港天氣持續酷熱，天文台今日（5日）下午2時半錄得最高氣溫35度，是今年最高溫紀錄，同時加入20大最高溫榜，與1980年、1992年及2011年同列第20位。
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天文台今早10時發出特別天氣提示，表示天氣極端酷熱及高溫天氣持續，促請市民留意身體健康狀況。高空反氣旋正為華南帶來普遍晴朗及極端酷熱的天氣，今日正午時分，本港大部分地區氣溫上升至34度左右。
從分區氣溫所見，截至中午12時10分，跑馬地今日最高氣溫有37.3度，比上水的36.5度還高出0.8度。
今日天晴，下午極端酷熱，最高氣溫約35度或以上。分區天氣方面，上水將於下午1時飆升至38度，沙田、大埔、打鼓嶺和石崗都會升至37度。
▼7月5日 天文台錄得氣溫創入夏新高▼
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高空擾動會在明日（6日）為廣東沿岸帶來驟雨。受高空反氣旋影響，本周中至後期華南地區普遍晴朗，天氣持續酷熱。
隨著高空反氣旋逐漸減弱及受西南氣流影響，周末至下周初廣東沿岸有幾陣驟雨。
天文台表示，位於台灣以東海域的廣闊低壓區，會在未來數日於該區徘徊並帶來不穩定天氣。
九天天氣預測，明日（6日）最高氣溫稍跌一度至33度，會有幾陣驟雨，早上局部地區有雷暴，日間酷熱，隨後兩天（7、8日）再回升至最高34度，日間酷熱。
本周六（10日）及下周三（14日），再次有一兩陣驟雨，初期部份時間有陽光，後期日子則只有短暫時間有陽光。
▼7月5日 天文台錄得34.6度的高溫▼
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