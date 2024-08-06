黃色暴雨警告生效　荃灣區雨勢大　天星碼頭錄每小時80公里強陣風

高空擾動及高溫觸發驟雨及雷暴，天文台今午（6日）1時45分發出黃色暴雨警告信號，荃灣區雨勢特別大，錄得每小時超過70毫米雨量。天文台特別天氣提示指，預料強陣風吹襲香港，籲如身處室外儘快到安全地方躲避，而在下午1時55分左右，天星碼頭錄得每小時約80公里的強陣風。



天文台今日（6日）下午1時45分發出黃雨警告信號，市民沒準備雨傘甚狠狽。（盧翊銘攝）

天文台今日（6日）下午1時45分發出黃雨警告信號，市民沒準備雨傘甚狠狽。（盧翊銘攝）

【14:00】天文台指，預料強陣風吹襲香港，籲如身處室外儘快到安全地方躲避，而 在下午1時55分左右，天星碼頭錄得每小時約80公里的強陣風。

【13:45】天文台發出黃雨警告信號。

【13:38】局部地區大雨提示，表示荃灣區雨勢特別大，並已錄得或預料會有每小時雨超過70毫米。

【13:23】與高空擾動相關及高溫觸發的強雷雨區正在展，短期內香港廣泛地區可能受大雨影響，市民應提高警覺。

【13:05】雷暴警告有效時間延長至至今日下午3時30分， 預料香港有狂風雷暴。預料高達每小時70公里或以上的強陣風吹襲香港。

【13:05】預料強陣風吹襲香港，如身處室外，請盡快到安全地方躲避。

【12:52】現時新界正有雷雨區發展，預料未來數小時本港部分地區雨勢較大及有強陣風，市民應提高警惕。

【12:40】預料香港有狂風雷暴。預料高達每小時70公里或以上的強陣風吹襲香港。

天文台今日（6日）中午12時48分的本港雷達圖。（天文台圖片）

【12:40】特別天氣提示，預料強陣風吹襲香港，如身處室外，請盡快到安全地方躲避。

【12:16】預料新界有狂風雷暴。

【11:55】天文台發出雷暴警告，有效時間至今日下午1時30分，預料新界北部有狂風雷暴。

▼8月5日 天文台錄得今年最高的35.4度▼



天文台今日（6日）表示，高空反氣旋正為華南帶來酷熱的天氣，正午時分，本港多處地區氣溫上升至34度左右，包括黃大仙、沙田、大埔、濕地公園、石崗和赤鱲角。現時最熱的是元朗公園的36.8度、大隴36.7度，昨日最熱的上水在中午為35.9度。

預測下午部分時間有陽光，局部地區有狂風雷暴。今晚大致多雲，吹微風。

今日（6日）中午12時，天文台在多處地方錄得34度或以上。（天文台圖片）

天文台表示，受高空反氣旋影響，未來數日華南地區普遍晴朗，天氣持續酷熱。隨著高空反氣旋逐漸減弱及受西南氣流影響，本周末至下周初廣東沿岸有幾陣驟雨。

外國網站預測，明日（7日）中午時份台灣以東的東海域的廣闊低壓區，在未來數日對附近地區的影響。（天文台圖片）

此外，位於台灣以東海域的廣闊低壓區，會在未來數日於該區徘徊並帶來不穩定天氣。

▼8月5日 上水酷熱氣溫38.9度▼



+ 3

展望本周餘下時間持續酷熱，大致天晴。未來九天天氣方面，本周三至五（7至9日）都是酷熱天氣，最高氣溫為34度，到周六起至下周二（10至13日）會是部分時間有陽光及幾陣驟雨，下周三、四（14、15日）暫別陽光，這兩天是大致多雲，有幾陣驟雨。