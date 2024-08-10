酷熱天氣｜天文台特別天氣提示：雷雨區會在未來兩三小時影響本港
撰文：李秋玲
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高空反氣旋正覆蓋華南。同時，一股西南氣流為廣東沿岸帶來驟雨。正午時分，本港部分地區氣溫上升至33度左右。天文台預測今日(10日)大致多雲，有幾陣驟雨，局部地區有雷暴。下午部分時間有陽光及酷熱。明日天氣仍然酷熱，有幾陣驟雨。隨後兩三日天氣漸轉不穩定。
天文台於早上6時45分特別提示，高溫天氣持續！提醒市民補充足夠水分。如感不適，立刻休息或求助，需要時盡快求醫。至下午2時05分再發提示指位於珠江口一帶的雷雨區會在未來兩三小時影響本港，籲市民提高警惕。
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天文台表示，一股西南氣流會在明日(11日)為廣東沿岸帶來幾陣驟雨，天氣仍然酷熱。受高空擾動影響，隨後兩三日該區天氣漸轉不穩定。預料一道廣闊低壓槽會在下周中至後期於華南沿岸徘徊，該區持續有驟雨。
根據天文台未來九天天氣預報，明日(11日)至下周一(12日) 日間仍然酷熱。氣温介乎攝氏28度至33度，部分或短暫時間有陽光，有幾陣驟雨。
下周二(13日)至周五(16日)氣温稍為回落至攝氏27度至31度，大致多雲，間中有驟雨或有幾陣驟雨及雷暴，周五初時驟雨較多。下周六(18日)回升至32度。大致多雲，有幾陣驟雨。
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