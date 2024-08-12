天文台：上午7時55分發出黃色暴雨警告信號

天文台在今日（12日）上午7時55分發出黃色暴雨警告信號，香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過30毫米的大雨，且雨勢可能持續。天文台於上午7時15分發出特別天氣提示，稱未來一兩小時香港廣泛地區可能受大雨影響。天文台於上午6時40分亦發出特別天氣提示， 稱位於珠江口的雷雨區正逐漸向東移動，預料會在未來兩三小時影響本港。 天文台指出，高空擾動正為廣東沿岸帶來驟雨及雷暴，同時一股西南氣流影響沿岸地區，今早大嶼山及西貢錄得超過10毫米雨量。



天文台預測，本港今日大致多雲，間中有驟雨及雷暴。下午短暫時間有陽光。最高氣溫約32度。吹和緩西南風。天文台展望，明日（13日）有幾陣驟雨，本周中後期驟雨較多及有雷暴。



圖為截至8月12日清晨7時45分，天文台顯示各區雨量。（天文台網頁圖片）

圖為截至8月12日清晨5時50分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

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廣闊低壓槽影響 本周中後期天氣不穩

天文台表示，受高空擾動及西南氣流影響，未來一兩日廣東沿岸有驟雨及雷暴。預料一道廣闊低壓槽會在本周中後期於華南沿岸徘徊，該區天氣仍然不穩定。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至8月12日凌晨0時00分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

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至下周二均有驟雨及雷暴 周三起多雲

根據天文台九天天氣預報，明日（13日）至下周二（20日）持續驟雨及雷暴，明日下午短暫時間有陽光，最高32度。周三（15日）起連日大致多雲，與周四（16日）均介乎27至31度，周五（16日）回落至30度，但周六（17日）重新回升至最高31度，下周日至下周二均介乎28至32度。