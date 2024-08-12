天氣｜珠江口雷雨區漸向東移動　料未來兩三小時影響本港

撰文：蕭通
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天文台於今日（12日）上午6時05分發出特別天氣提示， 稱位於珠江口的雷雨區正逐漸向東移動，預料會在未來兩三小時影響本港，市民應提高警惕。 天文台指出，高空擾動正為廣東沿岸帶來驟雨及雷暴，同時一股西南氣流影響沿岸地區，今早大嶼山及西貢錄得超過10毫米雨量。

天文台預測，本港今日大致多雲，間中有驟雨及雷暴。下午短暫時間有陽光。最高氣溫約32度。吹和緩西南風。天文台展望，明日（13日）有幾陣驟雨，本周中後期驟雨較多及有雷暴。

圖為截至8月12日清晨6時30分，天文台顯示各區雨量。（天文台網頁圖片）
圖為截至8月12日清晨5時50分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

▼8月5日　上水酷熱氣溫38.9度▼

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廣闊低壓槽影響　本周中後期天氣不穩

天文台表示，受高空擾動及西南氣流影響，未來一兩日廣東沿岸有驟雨及雷暴。預料一道廣闊低壓槽會在本周中後期於華南沿岸徘徊，該區天氣仍然不穩定。

▼天文台九天天氣預報▼

圖為天文台截至8月12日凌晨0時00分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

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至下周二均有驟雨及雷暴　周三起多雲

根據天文台九天天氣預報，明日（13日）至下周二（20日）持續驟雨及雷暴，明日下午短暫時間有陽光，最高32度。周三（15日）起連日大致多雲，與周四（16日）均介乎27至31度，周五（16日）回落至30度，但周六（17日）重新回升至最高31度，下周日至下周二均介乎28至32度。

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