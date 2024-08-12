天文台｜高空擾動夾西南氣流 料今周日日落雨有雷暴 後期雨較多
撰文：李秋玲
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受高空擾動及西南氣流影響，廣東沿岸有大驟雨及雷暴。本港今早(12)在多處地區錄得超過30毫米雨量。而南丫島、港島及大嶼山部分地區的雨量更超過50毫米。天文台預測今日大致多雲，有幾陣驟雨，局部地區有雷暴。未來一兩日有幾陣驟雨，短暫時間有陽光。本周後期驟雨增多及有雷暴。
天文台在上午7時55分發出黃色暴雨警告信號，香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過30毫米的大雨，至上午10時，天文台取消「黃雨」。
天文台表示，受西南氣流影響，未來一兩日廣東沿岸有幾陣驟雨及雷暴。一道廣闊低壓槽會在本周後期為華南沿岸帶來大驟雨及狂風雷暴。預料該低壓槽會在下周初於華南沿岸及南海北部徘徊，該區天氣仍然不穩定。此外，位於日本以南之西北太平洋的廣闊低壓區會發展為熱帶氣旋並在未來兩三日移向日本本州一帶。
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根據天文台未來九天天氣預報、周二(13日)氣温介乎28至32度大致多雲，有幾陣驟雨。初時有幾陣雷暴，下午短暫時間有陽光。周三(14日)氣温稍降至31度，大致多雲，間中有驟雨。初時局部地區有雷暴。周四至周六(15晊17)大致多雲，有驟雨及幾陣雷暴。
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