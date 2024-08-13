天文台：珠江口附近雷雨區漸靠近　可能未來一兩小時影響本港

天文台於今日（13日）凌4時45分發出特別天氣提示，稱位於珠江口附近的雷雨區正逐漸靠近，並可能在未來一兩小時影響本港。市民請留意天氣變化。 天文台預測，本港今日（13日）大致多雲，有幾陣驟雨。初時驟雨較多及有幾陣雷暴，最低氣溫約27度。下午短暫時間有陽光及炎熱，最高氣溫約32度，吹輕微至和緩西南風。天文台展望，明日（14日）有幾陣驟雨，短暫時間有陽光。本周後期驟雨增多及有雷暴。



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日本以南低壓區將發展為熱帶氣旋

天文台表示，受西南氣流影響，今明兩日廣東沿岸有幾陣驟雨及雷暴。一道廣闊低壓槽會在本周後期為華南沿岸帶來大驟雨及狂風雷暴。預料該低壓槽會在下周初於華南沿岸及南海北部徘徊，該區天氣仍然不穩定。此外，位於日本以南之西北太平洋的低壓區會發展為熱帶氣旋，並在未來一兩日移向日本本州一帶。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至8月13日凌晨0時00分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

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周四起3天狂風雷暴 周五雨勢有時較大

根據天文台九天天氣預報，明日（14日）至下周三（21日）持續有驟雨及雷暴，明日下午短暫時間有陽光及炎熱，最高32度。周四（15日）起連日大致多雲，至周六（17日）均有幾陣狂風雷暴，其中周五雨勢有時較大。

周五（16日）及周六最高氣溫回落至30度，下周日（18日）回升至31度，之後數日均介乎26至30度。