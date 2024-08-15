天文台一度發黃雨警告　受廣濶低壓槽影響　料明日雨勢有時頗大

天文台於今早(15日)11時40分一度發出黃色暴雨警告，至12時40分取消。一道廣闊低壓槽正為廣東沿岸及南海北部帶來驟雨及雷暴。本港方面，今早的驟雨為新界多處地區帶來超過30毫米雨量。預測今日大致多雲，有驟雨及狂風日暴，初時雨勢頗大。明日雨勢有時頗大。周末至下周初持續有驟雨及雷暴。



天文台今早兩度發特別天氣提示，上午10時30分指、未來一兩小時廣泛地區可能受大雨影響、市民要提高警覺。上午9時40分則表示，位於珠江口一帶的雷雨區正逐漸發展，預料會在未來兩三小時影響本港。



天文台於上午11時45分錄得各區雨量分布圖(天文台網頁截圖)

天文台在上午11時40分發出黃色暴雨警告信號，上午10時45分至11時45分，本港各區均 有閃電記錄 。期間新界多處地區都錄得超過30毫米雨量記錄，其中荃灣區最大雨、錄得50毫米雨量，元朗47毫米，葵青錄得30毫米、沙田、屯門、大埔都有超過25毫米雨量。

【11:40】天文台發出黃色暴雨警告信號

【10:30】特別天氣提示：未來一兩小時廣泛地區可能受大雨影響、市民要提高警覺。

【09:40】特別天氣提示：位於珠江口一帶的雷雨區正逐漸發展，預料會在未來兩三小時影響本港。

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副熱帶高壓脊向西伸展 下周後期天色好轉

天文台表示，一道廣闊低壓槽會在未來數日為華南沿岸及南海北部帶來驟雨及雷暴，該區天氣不穩定。隨著副熱帶高壓脊向西伸展，下周後期廣東沿岸天色好轉。預料一個低壓區會在周末期間為台灣以東海域帶來不穩定天氣。此外，熱帶氣旋安比會在今明(15、16日)兩日靠近日本本州東部一帶。

▼天文台九天天氣預報▼



天文台截至11時30分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

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明日至下周四均有驟雨雷暴 明日有狂風雷暴

根據天文台九天天氣預報，明日(16日)多雲，有驟雨及幾陣狂風雷暴。雨勢有時頗大。攝氏26至29度。本周六（17日）至下周四（22日）均大致多雲，持續有驟雨及雷暴。連日最高氣溫介乎30度至32度。下周五、六(16,17日)最高氣温預料上升至33 度。

翠屏道部份路段下陷 巴士需改道

運輸署於6時09分表示，因路面下陷，翠屏道（往上山方向）介乎觀塘道與福塘道之間的唯一行車線現已封閉，同時車輛不能由觀塘道轉入翠屏道。

另外，觀塘道（往油塘方向）近翠屏道的慢線亦已封閉。 受影響九巴巴士第11B、11C、13M、89、89C、89X、98A、234C及234D號線須改道行駛。