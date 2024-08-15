天氣交通｜今日有驟雨及狂風雷暴 最高31度 明日雨勢有時頗大
撰文：蕭通
出版：更新：
一道廣闊低壓槽正為華南沿岸及南海北部帶來驟雨及雷暴。天文台預測，本港今日（15日）大致多雲，間中有驟雨及幾陣狂風雷暴。氣溫介乎27至31度，吹和緩西南風。天文台展望，未來一兩日間中有驟雨及雷暴，星期五（16日）雨勢有時頗大。
▼7月20日 市民及遊客在尖東海旁等看多啦A夢無人機表演▼
+13
下周初至周中天氣不穩 後期驟雨逐漸減少
天文台表示，受廣闊低壓槽影響，未來一兩日華南沿岸間中有驟雨及狂風雷暴，雨勢有時頗大。預料該低壓槽會在下周初至中期於該區徘徊，天氣仍然不穩定。隨著副熱帶高壓脊向西伸展，下周後期廣東沿岸驟雨逐漸減少。此外，熱帶氣旋安比會在今明兩日繼續增強，橫過日本以南海域並靠近日本本州東部一帶。
▼天文台九天天氣預報▼
▼7月20日 一號風球前泳客在石澳泳灘玩水▼
+10
至下周四均有驟雨雷暴 明日有狂風雷暴
根據天文台九天天氣預報，明日（16日）至下周四（22日）均大致多雲，持續有驟雨及雷暴。連日最高氣溫介乎29度至31度。
其中明日及周六（17日）有幾陣狂風雷暴，明日雨勢有時頗大、最高29度。下周二（20日）及下周三（21日）亦料有幾陣狂風雷暴。下周五（24日）天氣好轉，部分時間有陽光，但仍有幾陣驟雨。
翠屏道部份路段下陷 巴士需改道
運輸署於6時09分表示，因路面下陷，翠屏道（往上山方向）介乎觀塘道與福塘道之間的唯一行車線現已封閉，同時車輛不能由觀塘道轉入翠屏道。
另外，觀塘道（往油塘方向）近翠屏道的慢線亦已封閉。 受影響九巴巴士第11B、11C、13M、89、89C、89X、98A、234C及234D號線須改道行駛。
風暴安比襲日本 東京至名古屋新幹線周五停駛 數百國內航班取消深圳發布暴雨橙色預警 深圳寶安機場大面積航班延誤遊日注意｜熱帶風暴安比迫近東日本 多條新幹線或暫停服務天文台料周四至周六狂風雷暴雨勢有時頗大 熱帶氣旋安比升強颱風