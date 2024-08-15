特別天氣提示｜天文台：未來一兩小時本港廣泛地區可能受大雨影響

天文台於今早(15日)10時30分再發別天氣提示，指未來一兩小時廣泛地區可能受大雨影響、市民要提高警覺。早於9時40分提示指，位於珠江口一帶的雷雨區正逐漸發展，預料會在未來兩三小時影響本港。



一道廣闊低壓槽正為華南沿岸及南海北部帶來驟雨及雷暴。天文台預測，本港今日（15日）大致多雲，間中有驟雨及幾陣狂風雷暴。氣溫介乎27至31度，吹和緩西南風。天文台展望，未來一兩日間中有驟雨及雷暴，星期五（16日）雨勢有時頗大。



圖為截至8月15日清晨6時00分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

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下周初至周中天氣不穩 後期驟雨逐漸減少

天文台表示，受廣闊低壓槽影響，未來一兩日華南沿岸間中有驟雨及狂風雷暴，雨勢有時頗大。預料該低壓槽會在下周初至中期於該區徘徊，天氣仍然不穩定。隨著副熱帶高壓脊向西伸展，下周後期廣東沿岸驟雨逐漸減少。此外，熱帶氣旋安比會在今明兩日繼續增強，橫過日本以南海域並靠近日本本州東部一帶。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至8月15日凌晨0時00分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

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至下周四均有驟雨雷暴 明日有狂風雷暴

根據天文台九天天氣預報，明日（16日）至下周四（22日）均大致多雲，持續有驟雨及雷暴。連日最高氣溫介乎29度至31度。

其中明日及周六（17日）有幾陣狂風雷暴，明日雨勢有時頗大、最高29度。下周二（20日）及下周三（21日）亦料有幾陣狂風雷暴。下周五（24日）天氣好轉，部分時間有陽光，但仍有幾陣驟雨。

翠屏道部份路段下陷 巴士需改道

運輸署於6時09分表示，因路面下陷，翠屏道（往上山方向）介乎觀塘道與福塘道之間的唯一行車線現已封閉，同時車輛不能由觀塘道轉入翠屏道。

另外，觀塘道（往油塘方向）近翠屏道的慢線亦已封閉。 受影響九巴巴士第11B、11C、13M、89、89C、89X、98A、234C及234D號線須改道行駛。