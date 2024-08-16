天文台料周末有驟雨狂風雷暴　低壓區致台灣未來一兩日天氣不穩

天文台表示，與廣闊低壓槽相關的驟雨及雷暴正影響廣東沿岸及南海北部。今日(16日)大致多雲，間中有驟雨及幾陣狂風雷暴。下午雨勢有時頗大。周末至下周初仍有驟雨及幾陣狂風雷暴。 天文台預料一個低壓區會在未來一兩日為台灣以東海域帶來不穩定天氣。此外，熱帶氣旋安比會在今日(16日)靠近日本本州東部一帶。



天文台中午12時20分發布各區氣温(天文台網頁截圖)

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廣闊低壓槽影響 未來數日天氣不穩

受廣闊低壓槽影響，未來數日華南沿岸及南海北部天氣不穩定，有驟雨及狂風雷暴。隨著副熱帶高壓脊向西伸展，下周後期廣東天色好轉，天氣酷熱。預料一個低壓區會在未來一兩日為台灣以東海域帶來不穩定天氣。此外，熱帶氣旋安比會在今日(16日)靠近日本本州東部一帶。

▼天文台九天天氣預報▼



天文台截至8月16日11時30分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

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至下周二均有狂風雷暴 下周五酷熱

根據天文台九天天氣預報，明日（17日）多雲，驟雨及幾陣狂風雷暴。氣温介乎攝氏26至30度。星期日大致多雲，有幾陣驟雨及雷暴。初時驟雨較多。最高氣温回升至31度。

下周一至下周三（19至21日）均多雲，持續有驟雨及幾陣狂風雷暴。連日最高氣溫30度。

下周四（22日）天氣好轉，短暫時間有陽光，但仍有幾陣驟雨。氣温回升至27至32 度。

下周五及六(23及24 日）日間酷熱高達33度。有驟雨。日間酷熱。