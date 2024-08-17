天文台發出黃色暴雨警告信號　長洲錄得每小時約80公里的強陣風

香港天文台今早(17/8)上午5時35分發出之有關黃色暴雨警告信號的特別報告：暴雨警告信號現時為黃色，表示香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過30毫米的大雨，且雨勢可能持續。



天文台料預料強陣風吹襲香港。如身處室外，請儘快到安全地方躲避失。上午7時35分左右，長洲錄得每小時約80公里的強陣風。



8月17日早上7時12分的雷達圖顯示，雨區已覆蓋大部份香港地區。（天文台圖片)

8月17日早上，天文台發出黃色暴雨警告信號。（李家傑攝）

8月17日早上，天文台發出黃色暴雨警告信號。（李家傑攝）

8月17日早上，天文台發出黃色暴雨警告信號。（黃偉民攝）

8月17日早上，天文台發出黃色暴雨警告信號。（李家傑攝）

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【 07:40】上午7時35分左右，長洲錄得每小時約80公里的強陣風。

【06:20】預料強陣風吹襲香港。如身處室外，請儘快到安全地方躲避

【06:10】與廣闊低壓槽相關的強雷雨區正持續影響珠江口一帶，是否需要發出紅色暴雨警告信號要視乎該雷雨區的發展。

【05:35】天文台發出黃色暴雨警告信號，預料會有每小時雨量超過30毫米大雨。

【05:15】天文台：未來一兩小時香港廣泛地區可能受大雨影響，市民應提高警覺。

【04:45】天文台發出雷暴警告，有效時間至早上7時。

【04:30】天文台：位於珠江口的雨區正逐漸靠近，預料會在未來一兩小時影響本港。

8月17日凌晨4時半的雷達圖顯示，珠江口雨區正逐漸向東靠近本港。（天文台圖片)

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天文台表示，受廣闊低壓槽影響，未來數日華南沿岸及南海北部天氣不穩定，有驟雨及狂風雷暴。預測今日大致多雲，間中有驟雨及幾陣狂風雷暴，初時雨勢有時頗大，吹西南風3至4級，離岸間中5級。明日（18日，星期日）天氣相若，大致多雲，有幾陣驟雨及雷暴，初時驟雨較多。有雨雷暴天氣料延續至下周三（21日）。

隨着副熱帶高壓脊向西伸展，天文台下周後期廣東天色好轉，天氣酷熱，預測下周四（22日）起至接着的周日（25日）部分時間有陽光，市區日間氣溫回升至攝氏32至33度。

天文台8月17日凌晨0時更新九天天氣預，料有雨天氣持續多日至下周中。（天文台圖片)

另天文台預料一個低壓區會在今明兩日為台灣以東海域帶來不穩定天氣。