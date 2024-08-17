香港天文台今早(17.8)上午5時35分發出之有關黃色暴雨警告信號的特別報告：暴雨警告信號現時為黃色，表示香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過30毫米的大雨，且雨勢可能持續。



天文台料一些低窪地帶及排水欠佳的地區會出現水淹。可能受大雨及水浸影響之市民應採取適當的預防措施，以防止可能引致的損失。大雨可能引致山洪暴發，市民應遠離河道。可能受河道氾濫影響之市民應採取適當的預防措施，以避免損失。



8月17日凌晨5時36分的雷達圖顯示，雨區已覆蓋大嶼山及新界西屯門元朗等地。（天文台圖片)

8月17日早上，天文台發出黃色暴雨警告信號。（李家傑攝）

8月17日早上，天文台發出黃色暴雨警告信號。（李家傑攝）

8月17日早上，天文台發出黃色暴雨警告信號。（黃偉民攝）

8月17日早上，天文台發出黃色暴雨警告信號。（李家傑攝）

▼7月27日 大雨下秀茂坪道出現水浸▼



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【05:35】天文台發出黃色暴雨警告信號，預料會有每小時雨量超過30毫米大雨。

【05:15】天文台：未來一兩小時香港廣泛地區可能受大雨影響，市民應提高警覺。

【04:45】天文台發出雷暴警告，有效時間至早上7時。

【04:30】天文台：位於珠江口的雨區正逐漸靠近，預料會在未來一兩小時影響本港。

8月17日凌晨4時半的雷達圖顯示，珠江口雨區正逐漸向東靠近本港。（天文台圖片)

▼6月15日 天文台錄得1.2萬次閃電▼



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天文台表示，受廣闊低壓槽影響，未來數日華南沿岸及南海北部天氣不穩定，有驟雨及狂風雷暴。預測今日大致多雲，間中有驟雨及幾陣狂風雷暴，初時雨勢有時頗大，吹西南風3至4級，離岸間中5級。明日（18日，星期日）天氣相若，大致多雲，有幾陣驟雨及雷暴，初時驟雨較多。有雨雷暴天氣料延續至下周三（21日）。

隨着副熱帶高壓脊向西伸展，天文台下周後期廣東天色好轉，天氣酷熱，預測下周四（22日）起至接着的周日（25日）部分時間有陽光，市區日間氣溫回升至攝氏32至33度。

天文台8月17日凌晨0時更新九天天氣預，料有雨天氣持續多日至下周中。（天文台圖片)

另天文台預料一個低壓區會在今明兩日為台灣以東海域帶來不穩定天氣。