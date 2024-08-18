暴雨｜天文台：廣泛地區可能大雨　流浮山錄得時速75公里強陣風

天文台今日（18日）傍晚發出特別天氣提示，指位於珠江口的雷雨區正逐漸靠近，短期內廣泛地區可能受大雨影響。天文台其後再指，預料高達每小時70公里或以上強陣風吹襲香港，呼籲身處室外市民盡快到安全地方躲避。在下午6時45分左右，流浮山錄得每小時約75公里的強陣風。



天文台8月18日傍晚6時48分的雷達圖顯示，雷雨區正影響新界西。（天文台圖片)

【18:50】天文台：預料強陣風繼續吹襲香港。在下午6時45分左右，流浮山錄得每小時約75公里的強陣風。

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【18:25】天文台：短期內香港廣泛地區可能受大雨影響。

【18:20】天文台：預料高達每小時70公里或以上的強陣風吹襲香港。市民如身處室外，請盡快到安全地方躲避。

天文台8月18日傍晚6時許的雷達圖顯示，雷雨區正影響深圳及香港北面。（天文台圖片)

【18:20】天文台將雷暴警告有效時間延長至晚上8時正。

【18:00】天文台：位於珠江口的雷雨區正逐漸靠近，並可能在未來一兩小時影響本港。市民應留意天氣變化。

【17:50】深圳市氣象台將分區雷雨大風黃色預警信號擴展至坪山區和大鵬新區（葵湧辦事處）。

【18:20】天文台發出雷暴警告。

天文台九天天氣預報顯示，本周一至三仍有暴雨，天色周四開始轉好及炎熱。（天文台圖片）

天文台今早6時05分發出黃色暴雨警告信號，表示香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過30毫米的大雨，且雨勢可能持續。黃色暴雨警告9時取消。

天文台表示，一些低窪地帶及排水欠佳的地區會出現水淹。可能受大雨及水浸影響之市民應採取適當的預防措施，以防止可能引致的損失。天文台指，大雨可能引致山洪暴發，市民應遠離河道。可能受河道氾濫影響之市民應採取適當的預防措施，以避免損失。

8月18日早上6時24分的雷達圖顯示，雨區已覆蓋大嶼山、屯門、西貢、元朗等地。（天文台圖片)