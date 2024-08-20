天文台：珠江口以西雷雨區或未來兩三小時影響本港　料強陣風吹襲

天文台於今日（20日）清晨4時45分發出特別天氣提示， 位於珠江口以西的雷雨區正逐漸靠近，預料會在未來兩三小時影響本港，市民早上出門前應留意天氣變化。天文台隨後在4時55分再發特別天氣提示，稱預料強陣風吹襲香港，如身處室外，請儘快到安全地方躲避。



天文台指出，與廣闊低壓槽相關的驟雨及雷暴，正影響廣東沿岸及南海北部。天文台預測，本港今日多雲，有驟雨及狂風雷暴，雨勢有時頗大。最高氣溫約29度。吹和緩至清勁西南風，高地間中吹強風。天文台展望，明日（21日）仍然有驟雨及幾陣狂風雷暴。初時雨勢有時頗大。隨後一兩日驟雨逐漸減少，天色好轉。本周後期日間酷熱。



▼8月18日 傍晚新界西風雲變色▼



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本周後期起天色好轉 高溫可能觸發驟雨

天文台表示，一道廣闊低壓槽會在今明兩日繼續為華南沿岸及南海北部帶來驟雨及狂風雷暴，雨勢有時頗大。隨著高空反氣旋增強，本周後期至下周初廣東天色好轉及酷熱。同時，該區風勢微弱，高溫亦可能觸發驟雨。

此外，位於琉球群島一帶的熱帶氣旋雲雀會在今明兩日橫過東海至黃海。在上午5時，熱帶風暴雲雀集結在濟州之西南偏南約430公里，預料向北移動，時速約30公里，橫過東海至黃海。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至8月20日凌晨0時00分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

▼8月5日 上水酷熱氣溫38.9度▼



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周五至下周一酷熱達33度 連日有驟雨

根據天文台九天天氣預報，明日（21日）仍大致多雲，有驟雨及幾陣狂風雷暴，初時雨勢有時頗大，最高29度。

周四（22日）起天色好轉，至下周三（29日）均短暫或部份時間有陽光及有驟雨。其中周四最高32度，周五（23日）至下周一（26日）日間酷熱，均最高約33度；下周二及下周三回落至32度。