天文台｜周三雨勢有時頗大及狂風雷暴　熱帶風暴雲雀移向朝鮮半島

天文台今(20日)指，與廣闊低壓槽相關的驟雨及雷暴正影響廣東沿岸及南海北部。正午十二時，熱帶風暴雲雀集結在濟州之西南偏南約210公里，預料向北移動，時速約30公里，橫過東海至黃海，並移向朝鮮半島一帶。預測多雲，間中有驟雨及狂風雷暴，稍後雨勢有時頗大。吹和緩至清勁西南風，高地間中吹強風。預測明日(21日)初時雨勢有時頗大及有狂風雷暴。星期四仍有幾陣驟雨。隨後兩三日部分時間有陽光，日間酷熱。



天文台今早5時45分發出黃色暴雨警告信號，至6時45分取消。於清晨7時45分再發出特別天氣提示，稱與廣闊低壓槽相關的強雷雨區正影響香港以南水域，並可能在未來一兩小時影響香港南部，市民要提高警惕。



天文台預測星期三(21日)初時雨勢有時頗大及有狂風雷暴。(HK01記者攝)

天文台表示正午12時熱帶風暴雲雀集結在濟州之西南偏南約210公里，預料向北移動，橫過東海至黃海，並移向朝鮮半島一帶。(天文台網頁截圖)

圖為截至8月20日清晨7時30分，天文台顯示各區雨量。（天文台網頁圖片）

天文台於清晨7時15分亦曾發出提示，稱受廣闊低壓槽影響，預料本港今日仍有驟雨及狂風雷暴，雨勢有時頗大。另外，清晨6時、6時30分均曾發出提示，稱預料強陣風繼續吹襲香港，如身處室外，請儘快到安全地方躲避，並指在上午5時55分左右，長洲錄得每小時約70公里的強陣風。

天文台中午12時10分顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

【07:45】特別天氣提示，與廣闊低壓槽相關的強雷雨區正影響香港以南水域，並可能在未來一兩小時影響香港南部，市民要提高警惕。

【07:15】特別天氣提示，受廣闊低壓槽影響，預料本港今日仍有驟雨及狂風雷暴，雨勢有時頗大。

【06:45】天文台取消黃色暴雨警告信號。

【06:30】特別天氣提示，預料強陣風繼續吹襲香港，如身處室外，請儘快到安全地方躲避。

【06:00】特別天氣提示，預料強陣風繼續吹襲香港，如身處室外，請儘快到安全地方躲避。

【05:55】長洲錄得每小時約70公里的強陣風。

【05:45】天文台發出黃色暴雨警告信號。

▼8月18日 傍晚新界西風雲變色▼



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本周後期起天色好轉 高溫可能觸發驟雨

天文台表示，一道廣闊低壓槽會在明日(21日)繼續為華南沿岸及南海北部帶來驟雨及狂風雷暴，雨勢有時頗大。隨著高空反氣旋增強，本周後期至下周初廣東天色好轉及酷熱。同時，該區風勢微弱，高溫亦可能觸發驟雨。此外，熱帶氣旋雲雀會在今明兩日橫過東海至黃海，並移向朝鮮半島一帶。

▼天文台九天天氣預報▼



截至8月20日11時30分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

周五至下周一酷熱達33度 連日有驟雨

根據天文台九天天氣預報，明日（21日）大致多雲，有驟雨及幾陣狂風雷暴。初時雨勢有時頗大。氣温介乎攝氏25至28度。

周四（22日）短暫時間有陽光，有幾陣驟雨。氣温最高31度。

由周五至下周一(23-26日)均天氣酷熱、最高氣温上升至33 度。均短暫或部份時間有陽光及有驟雨。

下周二至下周四(27至29日)最高氣温稍回落至32 及31度、部分時間有陽光，有幾陣驟雨。

▼8月5日 上水酷熱氣溫38.9度▼

