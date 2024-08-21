天氣｜今日有驟雨及狂風雷暴　早上雨勢有時頗大　最高29度

與廣闊低壓槽相關的驟雨及雷暴正影響廣東沿岸及南海北部。天文台預測，本港今日（21日）大致多雲，間中有驟雨及幾陣狂風雷暴，早上雨勢有時頗大，稍後驟雨逐漸減少。氣溫介乎25至29度。吹和緩至清勁西南風，初時離岸及高地間中吹強風。天文台展望，明日（22日）仍有幾陣驟雨。隨後兩三日部份時間有陽光，日間酷熱。



圖為截至8月21日清晨5時30分，天文台顯示各區雨量。（天文台網頁圖片）

圖為截至8月21日清晨5時50分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

▼7月27日 大雨下秀茂坪道出現水浸▼



+ 15

本周後期天色好轉 高溫或觸發驟雨

天文台表示，一道廣闊低壓槽會在今日繼續為華南沿岸及南海北部帶來驟雨及狂風雷暴，雨勢有時頗大。隨著高空反氣旋增強，本周後期至下周初廣東天色好轉及酷熱。同時，該區風勢微弱，高溫亦可能觸發驟雨。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至8月21日清晨5時00分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

▼7月24日 受超強颱風格美影響傍晚出現「火燒天」▼



+ 20

周五至下周一酷熱達33度 連日有驟雨

根據天文台九天天氣預報，明日（22日）短暫時間有陽光，有幾陣驟雨，最高31度。 周五（23日）至下周一（26日）日間酷熱，均部份時間有陽光及有驟雨，最高約33度。

下周二（27日）至下周四（29日）均部份或短暫時間有陽光，有幾陣驟雨。其中下周二及下周三（28日）最高32度，下周四回落至31度。