天氣｜今日最高31度有幾陣驟雨　未來兩三日大致天晴酷熱

與廣闊低壓槽相關的驟雨及雷暴正影響廣東沿岸。同時，高空反氣旋正覆蓋南海中部。天文台預測，本港今日（22日）大致多雲，有幾陣驟雨。日間短暫時間有陽光，最高氣溫約31度。吹輕微至和緩西南風。天文台展望，未來兩三日大致天晴，日間酷熱，但局部地區有驟雨。



圖為截至8月22日清晨6時00分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

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廣闊低壓槽減弱 天色好轉

天文台表示，影響華南沿岸的廣闊低壓槽會在今日逐漸減弱。受高空反氣旋影響，隨後兩三日廣東沿岸天色好轉，天氣酷熱，而高溫亦可能觸發驟雨。預料高空反氣旋會在下周初至中期減弱，廣東沿岸有幾陣驟雨。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至8月22日清晨5時50分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

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周六至下周一達33度 下周一至三有雷暴

根據天文台九天天氣預報，明日（23日）部份時間有陽光，有一兩陣驟雨，最高32度。 周六（24日）及下周日（25日）均大致天晴，日間酷熱高達33度，但局部地區有驟雨。下周一（26日）仍酷熱高達33度，部份時間有陽光，稍後局部地區有雷暴。

下周二（27日）及下周三（28日）則大致多雲，有幾陣驟雨，局部地區有雷暴，日間短暫時間有陽光，最高均31度。下周四（29日）及下周五（30日）短暫或部份時間有陽光，有驟雨，最高氣溫回升至32度。