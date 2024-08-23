天氣｜今日市區最高32度　新界再高一兩度　周末期間酷熱

高空反氣旋正覆蓋廣東沿岸及南海北部。同時驟雨正影響沿岸地區。天文台預測，本港今日（23日）大致多雲，局部地區有驟雨。早上最低氣溫約28度，日間部份時間有陽光及炎熱，市區最高氣溫約32度，新界再高一兩度。吹輕微至和緩西南風。天文台展望，周末期間大致天晴，日間酷熱，局部地區有驟雨。隨後兩三日短暫時間有陽光，亦有幾陣驟雨。



圖為截至8月23日清晨5時50分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

▼8月5日 上水酷熱氣溫38.9度▼



+ 23

高空反氣旋影響 未來一兩大致天晴

天文台表示，高空反氣旋會在未來一兩日為廣東沿岸帶來大致天晴及酷熱的天氣，而高溫亦會觸發驟雨。隨著該高空反氣旋在下周初至中期減弱，廣東沿岸會有幾陣驟雨。預料一道廣闊低壓槽會在下周後期影響南海中部。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至8月23日凌晨0時00分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

▼8月5日 天氣酷熱遊客買雪糕吃消暑▼



+ 6

至下六均有驟雨 下周一至三有雷暴

根據天文台九天天氣預報，明日（24日）及下周日（25日）均大致天晴，日間酷熱高達33度，但局部地區有驟雨。

下周一（26日）至下周三（28日）局部地區有雷暴，部份或短暫時間有陽光，有幾陣驟雨。下周一及周二（27日）最高32度，下周三回落至31度。

下周四（29日）至下周六（10日）均短暫或部份時間有陽光，有驟雨，連日介乎28至32度。