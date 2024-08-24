天氣｜今日炎熱有驟雨　市區最高32度　新界再高一兩度

廣東地區風勢微弱。同時，一道雲帶正覆蓋該區。天文台預測，本港今日（24日）大致多雲，早上最低氣溫約28度，日間部份時間有陽光及炎熱，局部地區有驟雨，市區最高氣溫約32度，新界再高一兩度，吹微風。天文台展望，未來兩三日部份時間有陽光，日間酷熱，局部地區有驟雨。



圖為截至8月24日清晨5時50分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

▼7月5日 天文台錄得氣溫創入夏新高▼



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熱帶氣旋珊珊漸增強 大致移向日本本州

天文台表示，未來數天廣東地區風勢微弱，日間酷熱，而高溫亦會觸發驟雨及雷暴。預料一道廣闊低壓槽會在下周後期為南海北部及華南沿岸帶來驟雨。此外，熱帶氣旋珊珊會在未來數日向偏北方向移動並逐漸增強，大致移向日本本州中部一帶。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至8月24日凌晨0時00分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

▼8月18日 傍晚新界西風雲變色▼



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至下周二均酷熱達33度 下周一至三有雷暴

根據天文台九天天氣預報，明日（25日）大致天晴，日間酷熱高達33度，但局部地區有驟雨。下周一（26日）及下周二（27日）仍酷熱高達33度，部份時間有陽光，稍後局部地區有驟雨及雷暴。

下周三（28日）仍局部地區有雷暴，短暫時間有陽光，最高氣溫回落至32度。 下周四（29日）至下周日（9月1日）均短暫或部份時間有陽光，有驟雨，連日介乎28至32度。