酷熱｜天文台料今日吹微風有雨　熱帶氣旋珊珊漸增強移向日本本州

天文台於今早(24日)10時45分發出酷熱天氣警告。廣東地區風勢微弱。預測本港地區今日天氣炎熱，部分時間有陽光。下午局部地區有驟雨。吹微風。展望未來兩三日部分時間有陽光，日間酷熱，高溫亦會觸發驟雨及雷暴。



天文台預料一道廣闊低壓槽會在下周後期為南海北部及華南沿岸帶來驟雨。此外，熱帶氣旋珊珊會在未來兩三日向偏北方向移動並逐漸增強，大致移向日本本州中部一帶。



天文台指本港今日吹微風、天氣炎熱。(HK01記者攝)

天文台上午10時30分顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

天文台今早6時45分發出特別天氣提示，炎熱可能影響健康，市民應保持警惕，多補充水分。請按此查看應採取的措施。

圖為天文台預測熱帶氣旋未來數天移動路徑，大致移向日本本州中部。(天文台網上截圖)

▼8月18日 傍晚新界西風雲變色▼



+ 4

▼天文台九天天氣預報▼



天文台於8月24日清晨6時10分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

明日至下周二酷熱達33度 連日有驟雨雷暴

根據天文台九天天氣預報，明天至下周二(25日至27日)日間酷熱，連日氣温介乎攝氏28至33度，部分時間有陽光。局部地區有驟雨。下周一及二有雷暴。

下周三(28日)至下周六(31日) 最高氣温回落至32 度， 短暫時間有陽光，有幾陣驟雨。

▼8月5日 上水酷熱氣溫38.9度▼

