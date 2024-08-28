天文台發特別天氣提示：預料未來一兩小時本港部份地區雨勢頗大

天文台今日（28日）下午發出特別天氣提示，指一道強雷雨帶正影響廣東沿岸地區，預料未來一兩小時本港部分地區雨勢頗大。市民請提高警惕。



天文台指華南沿岸風勢微弱，天色大致良好。同時高空擾動正影響華東，預料與其相關的驟雨會在今日稍後移近華南。天文台預測，本港今日（28日）初時天色大致良好，日間部份時間有陽光，有幾陣驟雨，天氣極端酷熱，市區最高氣溫約35度，新界再高一兩度。稍後局部地區雨勢有時頗大，及有幾陣狂風雷暴，吹輕微至和緩偏西風。天文台展望，明日（29日）間中有驟雨及幾陣狂風雷暴。隨後兩三日短暫時間有陽光，亦有幾陣驟雨。



酷熱天氣警告已於8月24日上午10時45分發出。天文台今晨6時45分也再發特別天氣提示，稱高溫天氣持續，籲市民補充足夠水分。如感不適，立刻休息或求助，需要時盡快求醫。



▼8月5日 上水酷熱氣溫38.9度▼



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圖為截至8月28日清晨5時50分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

珊珊增強為超強颱風 今明靠近日本九州

天文台表示，廣東地區今日風勢微弱，天氣極端酷熱。受高空擾動影響，今明兩日華南驟雨較多及有幾陣狂風雷暴。隨著高空擾動遠離，本周後期該區驟雨減少。而一道廣闊低壓槽會在周末至下周初為南海中北部帶來驟雨，同時高空反氣旋會逐漸增強並為中國東南部帶來酷熱的天氣。

圖為截至28日凌晨2時，天文台對超強颱風珊珊的路徑預測。（天文台圖片）

此外，颱風珊珊昨日逐步增強為超強颱風，會在今明兩日緩慢靠近日本九州，隨後轉向東北移動，橫過日本西部。在上午5時，超強颱風珊珊集結在鹿兒島以南約280公里，預料向西北偏北緩慢移動，靠近日本九州。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至8月28日凌晨0時00分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

▼7月20日 一號風球前泳客在石澳泳灘玩水▼



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明日有幾陣狂風雷暴 下周一至三酷熱

根據天文台九天天氣預報，明日（29日）大致多雲，間中有驟雨及幾陣狂風雷暴，下午短暫時間有陽光，最高氣溫回落至32度。

周五（30日）至下周四（9月5日）均短暫或部份時間有陽光，有驟雨。當中下周一（9月2日）至下周三（9月4日）酷熱料達33度，其餘各日均最高32度。