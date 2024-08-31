打風? 天文台：強雷雨區正逐漸移近　未來一兩小時或影響本港南部

天文台指，受高空反氣旋影響，未來兩三日華南大致晴朗及酷熱，高溫亦會觸發驟雨。同時，廣闊低壓槽繼續影響南海中北部。預料位於菲律賓以東的低壓區會在未來一兩日逐漸發展並移向呂宋一帶，但隨後路徑及強度存在變數。天文台在下午2時05分發出特別天氣提示，指與廣闊低壓槽相關的強雷雨區正影響香港以南海域並逐漸移近，可能會在未來一兩小時影響本港南部。



天文台預測本港大致多雲，有幾陣驟雨。初時驟雨較多，局部地區有雷暴。日間短暫時間有陽光及炎熱。吹和緩偏東風，離岸風勢間中清勁。展望未來兩三日天氣酷熱，亦有幾陣驟雨。



熱帶風暴珊珊已減弱為熱帶低氣壓。在上午十時，珊珊集結在大阪以南約160公里，預料向東或東南偏東緩慢移動，在日本本州一帶繼續減弱。



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受高空反氣旋影響，未來兩三日華南大致晴朗及酷熱，高溫亦會觸發驟雨。同時，廣闊低壓槽繼續影響南海中北部。預料位於菲律賓以東的低壓區會在未來一兩日逐漸發展並移向呂宋一帶，但隨後路徑及強度存在變數。此外，熱帶氣旋珊珊會在今明兩日在日本本州一帶逐漸減弱。

電腦預測結果直接輸出 未經科學主任調整

天文台最新預測未來四個月仍有3至5個熱帶氣旋進入香港500公里範圍內。周五預報指位於菲律賓以東的低壓區會在未來數日逐漸發展，並移向呂宋一帶，但隨後路徑及強度存在變數。

市民關注熱帶氣旋的「走線」如何，天文台仍在監察中，但有電腦預測可供參考，不過電腦預測結果直接輸出，未經科學主任調整，與實際或會較大差異。

▼8月28日 天文台發出黃色暴雨警告▼



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歐中電腦預測：向北移動後轉西直襲台灣

歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）電腦預測顯示，該熱帶氣旋會先向北移動並增強，到台灣外海後轉向西移動，在9月6日橫過台灣，其後再向西並再登陸福建與廣東之間區域，進入內陸後消散。

由於是「東登風暴」，對香港威脅不大，也未必能進入香港以東500公里範圍。

▼歐洲中期天氣預報中心8月30日電腦預測▼



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AI「伏羲」預測：經菲律賓進入南海北部 香港以南遠距離掠過

天文台有使用兩個人工智能AI天氣預測模式，兩個的結果與ECMWF並不太相似，均料該熱帶氣旋會進入香港以南的南中國海北部。

「伏羲」的結果顯示，該熱帶氣旋會先「撞」菲律賓呂宋島，後再進入南海北部，然後大約向西移動往海南島登陸；料該熱帶氣旋最近可能在香港以南約400公里掠過，不過屬較弱系統，不過由於是「西登風暴」，仍有一定威脅。

▼人工智能天氣預測模式「伏羲」8月30日電腦預測▼



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AI「盤古」預測：下周四香港以南近距離掠過後西登

另一模式「盤古」的電腦預測結果則不可小看，移動路徑與「伏羲」相似，不過料或橫過台灣南面至菲律賓呂宋北面之間的巴士海峽，不會先「撞」向呂宋才進入南中國海，因此料可保留較強「實力」。

按照「盤古」的結果，該熱鸯氣旋進入南海外，會採取較西北方向移動，逐步逼近珠江口並增強，並在下周四（9月5日）在香港以南200公里內掠過、由於是西登加上強度較高，而且靠近香港，對港的威脅十分大。

▼人工智能天氣預測模式「盤古」8月30日電腦預測▼



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天文台表示，與廣闊低壓槽相關的驟雨及雷暴正影響廣東沿岸及南海北部。此外，位於菲律賓以東的低壓區正為該區帶來不穩定天氣。在正午十二時，熱帶低氣壓珊珊集結在大阪之東南偏南約160公里，預料向東或東南偏東緩慢移動，在日本本州一帶逐漸減弱。

天文台今日（31日）11:30更九天天氣預報，料下周四（9月5日）起天色轉差，大致多雲，有幾陣驟雨及雷暴。(天文台網頁截圖)

九天天氣預報顯示，下周四（9月5日）起要暫時告別陽光，一連五日大致多雲，有幾陣驟雨，局部地區有狂風雷暴。周五（9月6日）起預料有雷暴，最高氣溫料降至32度，但料吹東風4級，間中5級，並未見3號或更高風力預測（6級或以上）。

天文台料今年仍有3至5個熱帶氣旋襲港

天文台科學主任前日（29日）在《天氣隨筆》發表題為「中場休息的風季」文章，指今年1月至7月只有5個熱帶氣旋在西北太平洋及南海生成，較長期平均約10個少一半，其中只有兩個影響香港，綜合考慮厄爾尼諾和拉尼娜的發展情況及其影響、世界各大預報中心最新的預測，最新預測未來四個月仍有3至5個熱帶氣旋進入香港500公里範圍內。

天文台昨日(30日)在預報中表示，預料位於菲律賓以東的低壓區會在未來數日逐漸發展，並移向呂宋一帶，但隨後路徑及強度存在變數。

厄爾尼諾衰減年份西北太平洋及南海的熱帶氣旋數目。（天文台）

▼5月31日 ３號風球發出前維港風雲變色▼

