打風｜天文台：低壓區將成熱帶氣旋　較大機會入南海並靠近華南

菲律賓以東海域上空已有颱風雛型的低壓區生成，天文台今日（1日）指出，該低壓區會發展成熱帶氣旋，並在未來一兩日移向呂宋一帶，隨後有較大機會進入南海北部並進一步發展，在本周稍後靠近華南沿岸一帶，但仍有機會在橫過呂宋後移向台灣及東海一帶。天文台今早11時半的九天天氣預報已調升本周後半期風力，料周四至六（5至7日）離岸間中吹東北風6級，即3號風球的強風水平。



日本氣象廳發表未來數日預測路徑圖，料大致向西北偏北移動，移向台灣南部，與歐洲中期天氣預報中心(ECMWF) 的日前的預測相若。



菲律賓以東海域上空的低壓區，組織暫時較為鬆散。（Tropical Tidbits網頁圖片)

▼8月28日 天文台發出黃色暴雨警告▼



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天文台料本周稍後靠近華南沿岸一帶 仍有機會移向台灣及東海一帶

天文台上周四（8月29日)指出，最新預測未來四個月仍有3至5個熱帶氣旋進入香港500公里範圍內。到上周五（8月30日)預報指位於菲律賓以東的低壓區會在未來數日逐漸發展，並移向呂宋一帶，但隨後路徑及強度存在變數。至今早（9月1日）指該低壓區會在今明兩日逐漸發展並移向菲律賓呂宋島一帶，但隨後路徑及強度存在變數。

不過到今早11時半的九天天氣預報，則發表較確定預測，預料該低壓區會發展成熱帶氣旋並在未來一兩日移向呂宋一帶，隨後有較大機會進入南海北部並進一步發展，在本周稍後靠近華南沿岸一帶，但仍有機會在橫過呂宋後移向台灣及東海一帶。

日本氣象廳預測位於菲律賓以東的低壓區會逐漸增強，朝台灣方向移動。（日本氣象廳網頁截圖）

日本氣象廳料增強為熱帶風暴 料本周後期逼近台灣南部

天文台未發表該低壓區增強為熱帶氣旋的移動路徑圖，而日本氣象廳今早則發表了預測移動路徑，料會向東北偏北移動並增強為熱帶風暴，橫過菲律賓呂宋以東海域，靠近台灣南部，未見直接進入南海北部。

天文台今早11時半的九天天氣預報已調升本周後半期風力，料周四至六（5至7日）離岸間中吹東北風6級，即3號風球的強風水平。(天文台圖片)

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▼歐洲中期天氣預報中心8月30日電腦預測▼

