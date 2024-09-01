打風｜熱帶氣旋形成　天文台預測移動路徑圖顯示周五香港以南掠過

預料位於菲律賓附近的低壓區會今日（1日）下午已增強為熱帶氣旋第一級「熱帶低氣壓」，中心附近最高持續風速為每小時45公里。在增強至熱帶風暴後，料以日本氣象廳提供的星座名字「摩羯」命名，即山羊座。



天文台發出預測移動圖徑圖，料在周二（3日）下午進入香港東南面800公里警戒範圍，然後向西北方面移動，逼近珠江口一帶，在本周五（6日)下午在本港以南約250公里掠過，其時為強烈熱帶風暴，中心附近最高持續風速為每小時110公里，接近颱風級別（中心附近最高持續風速為每小時118公里或以上）。受其影響，天文台預測本周中後期華南沿岸天氣漸轉不穩定，風勢頗大及有湧浪。



天文台發出9月1日下午4時許出熱帶氣旋預測移動圖徑圖。（天文台圖片)

天文台9月1日下午4時半更新九天天氣預報，因應對熱帶氣旋的最新評估，料周四至周日海有湧浪。（天文台圖片)

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