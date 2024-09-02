打風摩羯．最新｜進入港800公里範圍　天文台考慮今日發一號風球

最新風暴消息

天文台今日（3日）早上6時指出，熱帶氣旋摩羯已進入本港東南800公里範圍內，正向西北或西北偏北移動，時速約12公里，但今早仍與本港保持相當距離，對香港尚未構成直接影響，天文台會考慮在今日下午至晚上發出一號戒備信號。



9月3日清晨5時半的衞星雲圖顯示，熱帶風暴摩羯的雲團已進入南中國海北部，但仍未有清晰風眼。（天文台圖片)

▼9月3日颱風消息▼

9月3日凌晨2時， 熱帶風暴摩羯集結在香港之東南約830公里。（天文台圖片）

【06:00】天文台：熱帶氣旋摩羯已進入本港東南800公里範圍內，但今早仍與本港保持相當距離，對香港尚未構成直接影響，天文台會考慮在今日下午至晚上發出一號戒備信號。

按照現時預測，摩羯會在未來兩三日逐漸靠近華南沿岸並進一步增強，較大機會移向廣東西部至海南島一帶。會否發出更高的熱帶氣旋警告信號，需視乎摩羯的強度、環流大小及與香港的距離。受摩羯影響，廣東沿岸本周後期天氣會轉壞，風勢會增強，有狂風大驟雨，海有大浪及湧浪。

天文台9月3日凌晨4時50分更新九天天氣預報，仍料周五及六會風大雨大。（天文台圖片）

【05:30】在清晨5時，熱帶風暴摩羯集結在馬尼拉以北約400公里，預料向西北或西北偏北移動，時速約12公里，橫過呂宋北部。

熱帶氣旋分類及風力。（天文台圖片）

▼天文台9月1日起對熱帶氣旋摩羯的預測移動圖▼



▼9月2日颱風消息▼

【16:20】按照現時預測路徑，熱帶氣旋摩羯會在明日（9月3日）進入本港800公里範圍內，隨後會靠近華南沿岸並進一步增強，較大機會移向廣東西部至海南島一帶。

天文台會考慮在明日下午至晚上發出一號戒備信號。會否發出更高的熱帶氣旋警告信號，需視乎摩羯的強度、環流大小及與香港的距離。受其影響，廣東沿岸本週後期天氣會轉壞，風勢會增強，有狂風大驟雨，海有大浪及湧浪。市民請留意最新天氣預報。

天文台9月2日早上更新熱帶氣旋「摩羯」預測移動路徑，料逼近珠江口及香港時，會增強至強颱風級別。（天文台圖片）

【09:15】天文台在過去數小時，熱帶氣旋摩羯移向呂宋北部及有所增強。按照現時預測路徑，摩羯會在明日（3日）進入本港800公里範圍內，隨後會靠近華南沿岸，較大機會移向廣東西部至海南島一帶，並進一步增強。

天文台會考慮在明日下午至晚上發出一號戒備信號。會否發出更高的熱帶氣旋警告信號，需視乎摩羯的強度、環流大小及與香港的距離。受其影響，廣東沿岸本週後期天氣會轉壞，風勢會增強，有狂風大驟雨，海有湧浪。市民請留意最新天氣預報。

天文台對摩羯預測的位置和強度。（天文台圖片)

▼天文台9月1日起對熱帶氣旋摩羯的預測移動圖▼



▼9月1日 各大氣象機構對發表的熱帶氣旋預測圖▼

