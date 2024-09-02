打風摩羯．最新｜進入港800公里範圍 天文台考慮今日發一號風球
最新風暴消息
天文台今日（3日）早上6時指出，熱帶氣旋摩羯已進入本港東南800公里範圍內，正向西北或西北偏北移動，時速約12公里，但今早仍與本港保持相當距離，對香港尚未構成直接影響，天文台會考慮在今日下午至晚上發出一號戒備信號。
▼9月3日颱風消息▼
【06:00】天文台：熱帶氣旋摩羯已進入本港東南800公里範圍內，但今早仍與本港保持相當距離，對香港尚未構成直接影響，天文台會考慮在今日下午至晚上發出一號戒備信號。
按照現時預測，摩羯會在未來兩三日逐漸靠近華南沿岸並進一步增強，較大機會移向廣東西部至海南島一帶。會否發出更高的熱帶氣旋警告信號，需視乎摩羯的強度、環流大小及與香港的距離。受摩羯影響，廣東沿岸本周後期天氣會轉壞，風勢會增強，有狂風大驟雨，海有大浪及湧浪。
【05:30】在清晨5時，熱帶風暴摩羯集結在馬尼拉以北約400公里，預料向西北或西北偏北移動，時速約12公里，橫過呂宋北部。
▼天文台9月1日起對熱帶氣旋摩羯的預測移動圖▼
▼9月2日颱風消息▼
【16:20】按照現時預測路徑，熱帶氣旋摩羯會在明日（9月3日）進入本港800公里範圍內，隨後會靠近華南沿岸並進一步增強，較大機會移向廣東西部至海南島一帶。
天文台會考慮在明日下午至晚上發出一號戒備信號。會否發出更高的熱帶氣旋警告信號，需視乎摩羯的強度、環流大小及與香港的距離。受其影響，廣東沿岸本週後期天氣會轉壞，風勢會增強，有狂風大驟雨，海有大浪及湧浪。市民請留意最新天氣預報。
【09:15】天文台在過去數小時，熱帶氣旋摩羯移向呂宋北部及有所增強。按照現時預測路徑，摩羯會在明日（3日）進入本港800公里範圍內，隨後會靠近華南沿岸，較大機會移向廣東西部至海南島一帶，並進一步增強。
天文台會考慮在明日下午至晚上發出一號戒備信號。會否發出更高的熱帶氣旋警告信號，需視乎摩羯的強度、環流大小及與香港的距離。受其影響，廣東沿岸本週後期天氣會轉壞，風勢會增強，有狂風大驟雨，海有湧浪。市民請留意最新天氣預報。
▼天文台9月1日起對熱帶氣旋摩羯的預測移動圖▼
▼9月1日 各大氣象機構對發表的熱帶氣旋預測圖▼