摩羯風球．最新｜一號風球生效　天文台預料強陣風吹襲香港

最新風暴消息

熱帶氣旋摩羯下午4時增強為強烈熱帶風暴，天文台今日（3日）下午5時40分發出一號風球，會至少維持至明日正午12時。天文台稱會在明日稍後（明晚）考慮發出三號強風信號，會視乎隨後摩羯的增強速度及其烈風區與珠江口的距離，評估是否需要改發更高熱帶氣旋警告信號。



至於需否發出8號風球，天文台11時半的九天天氣預報露「玄機」，提升周四及周五（5及6日）本港風力預測，料離岸及高地風力間中達8級，即吹烈風，為8號風球風力。



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▼9月3日颱風消息▼

熱帶風暴摩羯在下午2時集結在香港之東南約600公里，中心附近最高持續風速為每小時105公里。（天文台圖片）

熱帶風暴摩羯預測的位置和強度。（天文台圖片）

【22:10】天文台：預料強陣風繼續吹襲香港，如身處室外，請盡快到安全地方躲避。 在晚上22時正左右，塔門錄得每小時約80公里的強陣風。

【22:00】天文台：未來一兩小時香港廣泛地區可能受大雨影響，市民應提高警覺。

【21:55】天文台：預料強陣風吹襲香港。如身處室外，請儘快到安全地方躲避。

【21:25】天文台：位於本港東北面的一道雷雨帶正逐漸靠近，並會在未來一兩小時影響本港。市民請留意天氣變化。

9月3日晚上近22時雷達圖顯示，本港東北面的一道雷雨帶正逐漸靠近。（天文台圖片）

【17:50】天文台：一號戒備信號會至少維持至明日正午12時。

【17:45】天文台會在明日稍後考慮發出三號強風信號。天文台會視乎隨後摩羯的增強速度及其烈風區與珠江口的距離，評估是否需要改發更高熱帶氣旋警告信號。

【17:40】天文台發出一號風球，表示有一熱帶氣旋在香港約800公里內，可能影響本港。

【17:00】澳門氣象局表示一號風球仍然生效，預料維持至明日清晨。

【16:20】天文台指過去數小時，位於呂宋以西的熱帶氣旋摩羯有所增強，會在下午5時40分發出一號戒備信號。隨着摩羯在未來兩三日橫過南海北部，逐漸移向廣東西部至海南島一帶並進一步增強，預料華南沿岸風力會在本周後期增強，需要發出三號強風信號的機會較高。 受摩羯影響，廣東沿岸本周後期天氣轉壞，有狂風大驟雨，海有大浪及湧浪。

【15:50】天文台表示，熱帶風暴摩羯已增強為強烈熱帶風暴，中心附近最高持續風速增至每小時90公里。在下午4時，摩羯集結在東沙之東南約330公里，預料向西北移動，時速約10公里，橫過南海北部，並逐漸增強。

【12:00】澳門氣象局發出一號風球，預料一號風球將在今日維持；預報周三（4日）晚間至周四（5日）清晨改發3號風球可能性較高。

氣象局表示，預料熱帶風暴摩羯未來一兩日將以西至西北方向橫過南海北部，大致移向雷州半島至海南島一帶。受其外圍下沉氣流影響，澳門今明兩日將非常酷熱，高溫有機會觸發午後雷雨及強烈陣風。按照現時預測，預料周三後期至周四隨摩羯進一步增強並逐漸移近華南沿岸，風力將會增強，雷雨漸趨頻密，屆時發出三號風球機會較高。

【11:40】天文台在九天天氣預報中，提升周四及周五的風力預測，預料離岸及高地風力間中達8級，即風力時速63至75公里，屬於烈風。

9月5日：東至東北風5至6級，稍後離岸及高地間中達8級。大致多雲，間中有狂風驟雨及雷暴，稍後雨勢有時頗大。海有大浪及湧浪。

9月6日：東風5至6級，離岸及高地間中達8級。多雲，有狂風驟雨及雷暴，雨勢有時頗大。海有大浪及湧浪。

9月7日:東至東南風5至6級，初時離岸及高地7級。多雲，有狂風驟雨及雷暴，初時雨勢有時頗大。海有大浪及湧浪。

天文台在9月3日上午11時半九天天氣預報，提升對本周後期的風力預測。（天文台圖片）

▼9月1日 暑假最後一日天晴酷熱▼



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【09:35】按照現時預測，熱帶氣旋摩羯今日日間仍與本港維持超過600公里距離，對香港尚未構成直接影響，天文台會在下午5時至晚上8時之間發出一號戒備信號。

隨著摩羯逐漸靠近華南沿岸，該區風力會在本週後期增強，需要發出三號強風信號的機會較高。受摩羯影響，廣東沿岸本週後期天氣會轉壞，有狂風大驟雨，海有大浪及湧浪。市民請留意最新天氣預報。

9月3日凌晨2時， 熱帶風暴摩羯集結在香港之東南約830公里。（天文台圖片）

【06:00】天文台：熱帶氣旋摩羯已進入本港東南800公里範圍內，但今早仍與本港保持相當距離，對香港尚未構成直接影響，天文台會考慮在今日下午至晚上發出一號戒備信號。

按照現時預測，摩羯會在未來兩三日逐漸靠近華南沿岸並進一步增強，較大機會移向廣東西部至海南島一帶。會否發出更高的熱帶氣旋警告信號，需視乎摩羯的強度、環流大小及與香港的距離。受摩羯影響，廣東沿岸本周後期天氣會轉壞，風勢會增強，有狂風大驟雨，海有大浪及湧浪。

天文台9月3日凌晨4時50分更新九天天氣預報，仍料周五及六會風大雨大。（天文台圖片）

【05:30】在清晨5時，熱帶風暴摩羯集結在馬尼拉以北約400公里，預料向西北或西北偏北移動，時速約12公里，橫過呂宋北部。

熱帶氣旋分類及風力。（天文台圖片）

9月3日清晨5時半的衞星雲圖顯示，熱帶風暴摩羯的雲團已進入南中國海北部，但仍未有清晰風眼。（天文台圖片)

▼天文台9月1日起對熱帶氣旋摩羯的預測移動圖▼



▼9月2日颱風消息▼

【16:20】按照現時預測路徑，熱帶氣旋摩羯會在明日（9月3日）進入本港800公里範圍內，隨後會靠近華南沿岸並進一步增強，較大機會移向廣東西部至海南島一帶。

天文台會考慮在明日下午至晚上發出一號戒備信號。會否發出更高的熱帶氣旋警告信號，需視乎摩羯的強度、環流大小及與香港的距離。受其影響，廣東沿岸本週後期天氣會轉壞，風勢會增強，有狂風大驟雨，海有大浪及湧浪。市民請留意最新天氣預報。

天文台9月2日早上更新熱帶氣旋「摩羯」預測移動路徑，料逼近珠江口及香港時，會增強至強颱風級別。（天文台圖片）

【09:15】天文台在過去數小時，熱帶氣旋摩羯移向呂宋北部及有所增強。按照現時預測路徑，摩羯會在明日（3日）進入本港800公里範圍內，隨後會靠近華南沿岸，較大機會移向廣東西部至海南島一帶，並進一步增強。

天文台會考慮在明日下午至晚上發出一號戒備信號。會否發出更高的熱帶氣旋警告信號，需視乎摩羯的強度、環流大小及與香港的距離。受其影響，廣東沿岸本週後期天氣會轉壞，風勢會增強，有狂風大驟雨，海有湧浪。市民請留意最新天氣預報。

天文台對摩羯預測的位置和強度。（天文台圖片)

▼天文台9月1日起對熱帶氣旋摩羯的預測移動圖▼



▼9月1日 各大氣象機構對發表的熱帶氣旋預測圖▼

