颱風摩羯最新｜升級超強颱風　天文台：或需下午至晚上改8號風球

最新風暴消息：3號風球現正生效

熱帶氣旋摩羯周三（4日）由強烈熱帶風暴增強為超強颱風，連升三級，天文台在傍晚6時40分發出3號強球，並指若摩羯按現時預測路徑移動及繼續增強，預料周四（5日）稍後本港風力將進一步上升，有可能需要在下午至晚上改發更高熱帶氣旋警告信號。



摩羯9月4日連升三級至超強颱風，風眼組織緊密。（Tropical Tidbits網站圖片)

▼9月5日（星期四）颱風消息▼

▼9月4日傍晚 摩羯逼近華南令黃昏變「紫昏」▼



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熱帶氣旋摩羯9月4日深夜增強為超強颱風，在9月5日00:00集結在香港之東南約430公里。(天文台圖片)

超強颱風摩羯預測的位置和強度。(天文台圖片)

天文台地球天氣網頁

▼歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）9月4日晚的預測▼



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▼人工智能天氣預測模式「盤古」9月4日晚的預測▼



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▼人工智能天氣預測模式「伏羲」9月4日晚的預測▼



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▼9月4日（星期三）颱風消息▼

【23:45】天文台指強颱風摩羯已增強為超強颱風，集結在香港之東南約430公里，中心附近最高持續風速逾每小時185公里，預料向西移動，時速約10公里，橫過南海北部，並繼續增強。

【23:10】澳門氣象局：與「摩羯」相關的環流將開始影響珠江口，日間風力將會逐步增強，雷雨漸趨頻密，因此將考慮於周四早上3時至6時發出3號風球。按照現時預測路徑，隨著「摩羯」有機會進一步增強為超強颱風，並於周五在澳門以南約300公里範圍內掠過，屆時澳門風力將顯著快速增強，有頻密的大驟雨及雷暴，周四晚間發出8號風球的機會中等至較高。

▼9月3日 天文台晚上一小時錄得逾7000次閃電▼



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9月4日晚上熱帶氣旋摩羯集結在香港之東南約430公里。(天文台圖片)

【19:00】康文署提醒，會因應天氣變化情況，考慮暫時封閉泳灘。如巿民在泳灘封閉期間進行水上活動可被檢控，一經定罪，違例者最高可被罰款2,000元及監禁14日。

▼2023年10月 颱風小犬▼



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【18:45】天文台指在去數小時，摩羯穩定向偏西方向移動並繼續增強，與其相關的外圍雨帶正影響廣東東部沿岸海域。本港普遍地區將逐漸吹東至東北強風，離岸及高地間中吹烈風，三號強風信號會至少維持至明日正午十二時。若摩羯按現時預測路徑移動及繼續增強，預料明日稍後本港的風力將進一步上升，天文台有可能需要在明日下午至晚上改發更高熱帶氣旋警告信號。

【18:40】天文台改掛3號風球。 天文台預料本港平均風速每小時41至62公里，籲將容易被風吹倒的物件綁緊或搬入室內，遠離岸邊及停止所有水上活動。

【16:46】天文台指，摩羯已增強為強颱風，在下午5時，摩羯集結在香港之東南約470公里，預料向西移動，時速約10公里，橫過南海北部，並逐漸增強。

天文台指過去數小時，摩羯穩定向偏西方向移動，強度亦有所增強。按照現時預測，本港今晚風力將逐漸增強，天文台會在晚上6時40分發出三號強風信號。

隨著摩羯靠近華南西部沿岸，珠江口一帶風力會在明日稍後進一步增強，天文台會視乎摩羯的動向及強度變化，評估是否需要在明日下午至晚上發出更高熱帶氣旋警告信號。

【16:27】天文台指，今晚大致多雲，間中有狂風驟雨及雷暴，明日稍後雨勢有時頗大，吹和緩至清勁東至東北風，風勢逐漸增強，明日稍後離岸及高地達烈風程度。海有大浪及湧浪。展望星期五風勢頗大，部份地區間中達烈風程度，有狂風大驟雨，海有非常大浪及湧浪。

天文台9月4日正午12時最新的熱帶氣旋位置及路徑圖顯示，摩羯將於周五（6日）升呢成超強颱風。（天文台網頁）

【12:00】今日增強成颱風的摩羯在正午12時，集結在香港之東南約500公里，預料向西移動，時速約10公里，並逐漸增強。香港天文台高級科學主任楊國仲表示，按照最新預測路徑，本港今晚風力將逐漸增強，更預料摩羯有機會達強颱風甚至超強颱風程度。天文台最新的熱帶氣旋位置及路徑圖顯示，摩羯將於周五（6日）升呢成超強颱風，本港料明晚至周五離岸吹8級風。

【09:45】天文台指在上午10時，颱風摩羯集結在香港之東南約510公里，預料向西移動，時速約10公里，橫過南海北部，並逐漸增強。

過去數小時，摩羯穩定向偏西方向移動，強度亦有所增強。按照現時預測，本港今晚風力將逐漸增強，天文台會考慮在晚上6時至9時之間改發三號強風信號。隨著摩羯靠近華南西部沿岸，珠江口一帶風力可能會在明日較後時間進一步增強，天文台會視乎摩羯的動向及強度變化，評估是否需要在明日下午至晚上發出更高熱帶氣旋警告信號。

【08:45】天文台表示在過去數小時，摩羯穩定向偏西方向移動，強度亦有所增強。按照現時預測，本港今晚風力將逐漸增強，天文台會考慮在晚上6時至9時之間改發三號強風信號。

天文台指，隨著摩羯靠近華南西部沿岸，珠江口一帶風力可能會在明日較後時間進一步增強，天文台會視乎摩羯的動向及強度變化，評估是否需要在明日下午至晚上發出更高熱帶氣旋警告信號。

【08:22】內地中央氣象台最新預計摩羯逐漸增強，將於周五（6日）下午到夜間在海南萬寧到廣東電白一帶沿海登陸，屆時會是強颱風級或超強颱風級別，而根據中央氣象台預報圖，摩羯在周五清晨會達超強颱風級別，當時會在香港西南方約400公里。

【07:45】天文台指摩羯集結在香港東南約530公里，預料向西或西北偏西移動，時速約10公里，橫過南海北部，並逐漸增強。

【06:45】天文台指摩羯集結在香港之東南約540公里，預料向西或西北偏西移動，時速約10公里，橫過南海北部，並逐漸增強。按照現時預測路徑，一號戒備信號會至少維持至今日正午12時。隨著摩羯逐漸靠近華南沿岸，天文台今日稍後會考慮發出3號強風信號。

【05:45】天文台指摩羯集結在香港東南約550公里。

【04:45】天文台指摩羯集結在香港東南約550公里。

【03:45】天文台指摩羯集結在香港東南約560公里。

【02:45】天文台指摩羯集結在香港東南約570公里，預料向西或西北偏西移動，時速約10公里，橫過南海北部，並逐漸增強。

【01:45】天文台指按照現時預測路徑，摩羯在今早仍與本港保持超過400公里距離，其強風區仍未影響珠江口一帶，一號戒備信號會至少維持至正午12時。摩羯集結在香港東南約580公里，預料向西或西北偏西移動，時速約10公里，橫過南海北部，並逐漸增強。

9月4日清晨6時，強烈熱帶風暴摩羯集結在香港之東南約550公里，預料向西或西北偏西移動，時速約10公里，橫過南海北部，並逐漸增強。（天文台圖片）

熱帶風暴摩羯預測的位置和強度。（天文台圖片）

▼9月3日（星期二）颱風消息▼

【24:00】天文台指摩羯集結在香港之東南約590公里，預料向西或西北偏西移動，時速約10公里，橫過南海北部，並逐漸增強。

【23:50】天文台取消黃色暴雨警告信號。

【23:44】澳門氣象局指每小時高達70公里或以上陣風正吹襲跨海大橋，提醒大橋使用者慎防橋上強烈陣風，注意交通安全，電單車駕駛者請使用西灣大橋電單車專道進行往返。

熱帶風暴摩羯在下午2時集結在香港之東南約600公里，中心附近最高持續風速為每小時105公里。（天文台圖片）

熱帶風暴摩羯預測的位置和強度。（天文台圖片）

【23:35】澳門氣象局發出黃色暴雨警告信號，預料雨勢將會增強，低窪地區有水浸。

【23:00】天文台：預料強陣風繼續吹襲香港。 在下午10時55分左右，坪洲錄得每小時約80公里的強陣風。雷暴警告有效時間延長至明日上午12時30分，預料香港有幾陣狂風雷暴。

【22:25】天文台發出黃色暴雨警告信號。

有市民晚上11時許，在元朗拍攝到的雲對地閃電。（Vincent Nio攝/Facebook專頁社區天氣觀測計劃CWOS圖片）

【22:10】天文台：預料強陣風繼續吹襲香港，如身處室外，請盡快到安全地方躲避。 在晚上22時正左右，塔門錄得每小時約80公里的強陣風。

【22:00】天文台：未來一兩小時香港廣泛地區可能受大雨影響，市民應提高警覺。

【21:55】天文台：預料強陣風吹襲香港。如身處室外，請盡快到安全地方躲避。

【21:25】天文台：位於本港東北面的一道雷雨帶正逐漸靠近，並會在未來一兩小時影響本港。市民請留意天氣變化。

9月3日晚上近22時雷達圖顯示，本港東北面的一道雷雨帶正逐漸靠近。（天文台圖片）

【17:50】天文台：一號戒備信號會至少維持至明日正午12時。

【17:45】天文台會在明日稍後考慮發出三號強風信號。天文台會視乎隨後摩羯的增強速度及其烈風區與珠江口的距離，評估是否需要改發更高熱帶氣旋警告信號。

【17:40】天文台發出一號風球，表示有一熱帶氣旋在香港約800公里內，可能影響本港。

【17:00】澳門氣象局表示一號風球仍然生效，預料維持至明日清晨。

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【16:20】天文台指過去數小時，位於呂宋以西的熱帶氣旋摩羯有所增強，會在下午5時40分發出一號戒備信號。隨着摩羯在未來兩三日橫過南海北部，逐漸移向廣東西部至海南島一帶並進一步增強，預料華南沿岸風力會在本周後期增強，需要發出三號強風信號的機會較高。 受摩羯影響，廣東沿岸本周後期天氣轉壞，有狂風大驟雨，海有大浪及湧浪。

【15:50】天文台表示，熱帶風暴摩羯已增強為強烈熱帶風暴，中心附近最高持續風速增至每小時90公里。在下午4時，摩羯集結在東沙之東南約330公里，預料向西北移動，時速約10公里，橫過南海北部，並逐漸增強。

【12:00】澳門氣象局發出一號風球，預料一號風球將在今日維持；預報周三（4日）晚間至周四（5日）清晨改發3號風球可能性較高。

氣象局表示，預料熱帶風暴摩羯未來一兩日將以西至西北方向橫過南海北部，大致移向雷州半島至海南島一帶。受其外圍下沉氣流影響，澳門今明兩日將非常酷熱，高溫有機會觸發午後雷雨及強烈陣風。按照現時預測，預料周三後期至周四隨摩羯進一步增強並逐漸移近華南沿岸，風力將會增強，雷雨漸趨頻密，屆時發出三號風球機會較高。

【11:40】天文台在九天天氣預報中，提升周四及周五的風力預測，預料離岸及高地風力間中達8級，即風力時速63至75公里，屬於烈風。

9月5日：東至東北風5至6級，稍後離岸及高地間中達8級。大致多雲，間中有狂風驟雨及雷暴，稍後雨勢有時頗大。海有大浪及湧浪。

9月6日：東風5至6級，離岸及高地間中達8級。多雲，有狂風驟雨及雷暴，雨勢有時頗大。海有大浪及湧浪。

9月7日:東至東南風5至6級，初時離岸及高地7級。多雲，有狂風驟雨及雷暴，初時雨勢有時頗大。海有大浪及湧浪。

天文台在9月3日上午11時半九天天氣預報，提升對本周後期的風力預測。（天文台圖片）

▼9月1日 暑假最後一日天晴酷熱▼



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【09:35】按照現時預測，熱帶氣旋摩羯今日日間仍與本港維持超過600公里距離，對香港尚未構成直接影響，天文台會在下午5時至晚上8時之間發出一號戒備信號。

隨著摩羯逐漸靠近華南沿岸，該區風力會在本週後期增強，需要發出三號強風信號的機會較高。受摩羯影響，廣東沿岸本週後期天氣會轉壞，有狂風大驟雨，海有大浪及湧浪。市民請留意最新天氣預報。

9月3日凌晨2時， 熱帶風暴摩羯集結在香港之東南約830公里。（天文台圖片）

【06:00】天文台：熱帶氣旋摩羯已進入本港東南800公里範圍內，但今早仍與本港保持相當距離，對香港尚未構成直接影響，天文台會考慮在今日下午至晚上發出一號戒備信號。

按照現時預測，摩羯會在未來兩三日逐漸靠近華南沿岸並進一步增強，較大機會移向廣東西部至海南島一帶。會否發出更高的熱帶氣旋警告信號，需視乎摩羯的強度、環流大小及與香港的距離。受摩羯影響，廣東沿岸本周後期天氣會轉壞，風勢會增強，有狂風大驟雨，海有大浪及湧浪。

天文台9月3日凌晨4時50分更新九天天氣預報，仍料周五及六會風大雨大。（天文台圖片）

【05:30】在清晨5時，熱帶風暴摩羯集結在馬尼拉以北約400公里，預料向西北或西北偏北移動，時速約12公里，橫過呂宋北部。

熱帶氣旋分類及風力。（天文台圖片）

9月3日清晨5時半的衞星雲圖顯示，熱帶風暴摩羯的雲團已進入南中國海北部，但仍未有清晰風眼。（天文台圖片)

▼天文台9月1日起對熱帶氣旋摩羯的預測移動圖▼



▼9月2日（星期一）颱風消息▼

【16:20】按照現時預測路徑，熱帶氣旋摩羯會在明日（9月3日）進入本港800公里範圍內，隨後會靠近華南沿岸並進一步增強，較大機會移向廣東西部至海南島一帶。

天文台會考慮在明日下午至晚上發出一號戒備信號。會否發出更高的熱帶氣旋警告信號，需視乎摩羯的強度、環流大小及與香港的距離。受其影響，廣東沿岸本週後期天氣會轉壞，風勢會增強，有狂風大驟雨，海有大浪及湧浪。市民請留意最新天氣預報。

天文台9月2日早上更新熱帶氣旋「摩羯」預測移動路徑，料逼近珠江口及香港時，會增強至強颱風級別。（天文台圖片）

【09:15】天文台在過去數小時，熱帶氣旋摩羯移向呂宋北部及有所增強。按照現時預測路徑，摩羯會在明日（3日）進入本港800公里範圍內，隨後會靠近華南沿岸，較大機會移向廣東西部至海南島一帶，並進一步增強。

天文台會考慮在明日下午至晚上發出一號戒備信號。會否發出更高的熱帶氣旋警告信號，需視乎摩羯的強度、環流大小及與香港的距離。受其影響，廣東沿岸本週後期天氣會轉壞，風勢會增強，有狂風大驟雨，海有湧浪。市民請留意最新天氣預報。

天文台對摩羯預測的位置和強度。（天文台圖片)

▼天文台9月1日起對熱帶氣旋摩羯的預測移動圖▼



▼9月1日 各大氣象機構對發表的熱帶氣旋預測圖▼

