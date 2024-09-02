颱風摩羯最新｜天文台：8號風球至少維持至中午　所有日校續停課

最新風暴消息：8號東北烈風或暴風信號生效

超強颱風摩羯吹襲華南沿岸，天文台昨日（5日)傍晚6時20分改掛8號風球（8號東北烈風或暴風信號)。凌晨時分，摩羯正在香港西南面掠過，天文台指今早將與本港距離維持約300多公里，8號風球至少維持至今日（6日）正午12時。教育局昨日已預告，所有日校今日續停課。



▼9月6日（星期五）颱風消息▼

超強颱風摩羯在9月6日凌晨4時集結在香港西南偏南約370公里，已橫過南海北部，大致移向雷州半島至海南島一帶。（天文台圖片）

超強颱風摩羯預測的位置和強度。（天文台圖片）

【04:45】天文台指摩羯集結在香港西南偏南約約380公里，逐漸拉開與本港距離；但相關的強雨帶會繼續影響本港，並帶來狂風大驟雨。在過去一小時，昂坪、大美督及北角分別錄得的最高持續風速為每小時98、64及55公里，最高陣風分別超過每小時120、86及82公里。

【04:42】民政事務總署在各區共開放30個臨時庇護中心，共有260人入住。

截至凌晨4時，消防處、政府1823電話中心和康樂及文化事務署分別收到27宗、八宗及一宗塌樹報告。政府暫時沒有收到山泥傾瀉或水浸報告。

醫院管理局表示，維持三名市民在風暴期間受傷，分別為兩男一女，前往公立醫院急症室求診。

▼9月5日超強颱風摩羯襲港 市民尖沙咀海旁感受颱風威力▼



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【04:25】天文台取消黃色暴雨警告信號。

【03:19】局部地區大雨提示：大埔區及西貢區的雨勢特別大，並已錄得或預料會有每小時雨量超過70毫米的大雨，有可能出現嚴重水浸。

9月6日凌晨3時半，雨區覆蓋近新界，大埔區及西貢區的雨勢特別大。（天文台圖片)

【02:40】民政事務總署在各區共開放30個臨時庇護中心，共有254人入住。

消防處、政府1823電話中心和康樂及文化事務署分別收到24宗、七宗及一宗塌樹報告。政府暫時沒有收到山泥傾瀉或水浸報告。

醫院管理局表示，共三名市民，分別為兩男一女，在風暴期間受傷，前往公立醫院急症室求診。

【02:35】天文台發出黃色暴雨警告信號，表示香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過30毫米的大雨，且雨勢可能持續。

【01:50】天文台指超強颱風摩羯集結在香港之西南偏南約360公里，預料向西北偏西移動，時速約15公里，橫過南海北部，大致移向雷州半島至海南島一帶。

與超強颱風摩羯相關的烈風區正影響本港及珠江口一帶，離岸及高地間中達暴風程度。摩羯正在香港西南面掠過並稍為增強，中心附近最高持續風速增至每小時 220 公里，今早將與本港距離維持約300多公里。

【00:45】醫院管理局表示，截至今日凌晨零時零分，共兩名市民，分別為一男一女，在風暴期間受傷，前往公立醫院急症室求診。

消防處、政府1823電話中心和康樂及文化事務署分別收到22宗、七宗及一宗塌樹報告。政府暫時沒有收到山泥傾瀉或水浸報告

【00:45】天文台指與超強颱風摩羯相關的烈風區正影響本港及珠江口一帶，離岸及高地間中達暴風程度。摩羯正在香港西南面掠過，今早（6日）將與本港距離維持約300多公里，8號風球會至少維持至今日正午12時。與摩羯相關的強雨帶會繼續影響本港，並帶來狂風大驟雨。

▼9月5日超強颱風摩羯襲港 市民杏花邨海旁感受颱風威力▼



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▼9月5日（星期四）颱風消息▼

【23:40】天文台取消黃色暴雨警告信號。

【22:35】截至晚上10時，消防處及政府1823電話中心分別收到10宗及五宗塌樹報告。政府暫時沒有收到山泥傾瀉或水浸報告。

▼9月5日超強颱風摩羯襲港 市民遊客風中追風▼



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超強颱風摩羯有明顯風眼，紅色為強對流位置。（天文台圖片)

超強颱風摩羯在9月5日晚上8時集結在香港以南約330公里，今明兩日橫過南海北部，大致移向雷州半島至海南島一帶。（天文台圖片）

【22:00】澳門氣象局發出八號東北風球，預料將在明日中午前維持，改掛九號風球可能性低。

【21:45】天文台：與摩羯相關的強雨帶會在未來數小時為本港帶來暴雨及猛烈陣風，市民請提高警惕。

【21:30】天文台發出黃色暴雨警告信號。

9月5日晚上9時半雷達圖顯示，一道雷雨帶由南向北逼近香港。（天文台圖片)

【21:23】超強颱風摩羯吹襲香港，天文台預測摩羯將在明早（6日）最接近本港，東至東北風7至8級，離岸及高地間中達10級，10級屬暴風，代表風速每小時88至103公里。8號風球會至少維持至明日正午12時。

【20:00】超強颱風摩羯集結在香港以南約330公里，中心附近最高持續風速每小時210公里。在過去一小時，橫瀾島、長洲泳灘及昂坪分別錄得的最高持續風速為每小時81、73及67公里，最高陣風分別超過每小時91、92及99公里。

超強颱風摩羯襲港，天文台在傍晚6時20分發出8號風球。在尖沙咀天星碼頭，有員工貼出8號風球生效告示。（盧翊銘攝)

▼9月5日超強颱風摩羯襲港 康文署封石澳泳灘▼



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【18:50】發出雷暴警告，有效時間至今日下午10時45分，預料香港有狂風雷暴。

【18:45】在在過去一小時，橫瀾島、昂坪及青洲分別錄得的最高持續風速為每小時78、76及68公里，最高陣風分別超過每小時94、96及97公里。

▼9月5日超強颱風摩羯襲港 尖沙咀商舖在玻璃櫥窗貼牛皮膠布加強穩固▼



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【18:20】天文台發出8號東北烈風或暴風信號。

【17:47】超強颱風「摩羯」襲港，政府飛行服務隊在昨日（4日）及今日（5日）前往風眼收集數據，《香港01》取得「摩羯」的結構相片，揭開神秘面紗。

【17:05】澳門氣象局：晚上10時改發8號風球。

【16:50】天文台指本港多處地方吹強風，離岸及高地間中吹烈風。隨著摩羯進一步靠近，今晚本港風力將逐步增強，天氣轉壞，天文台會在今日下午6時20分改發8號風球，預料與摩羯相關的烈風區在明早仍然會影響珠江口一帶，8號風球至少維持至明日正午12時。

在過去一小時，昂坪、橫瀾島及長洲泳灘分別錄得的最高持續風速為每小時69、65及58公里，最高陣風分別超過每小時92、73及72公里。

在下午5時，超強颱風摩羯集結在香港以南約340公里，預料向西北偏西移動，時速約15公里，橫過南海北部。

▼9月5日 摩羯逼近下石澳浪大▼



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【16:20】天文台發預警八號特別提示，下午6時20分掛8號風球。教育局早前稱，當天文台發出預警八號熱帶氣旋警告信號，所有日校（包括中學及小學）亦將停課。

【14:45】天文台指在下午3時，超強颱風摩羯集結在香港之東南偏南約350公里，即在北緯19.3度，東經115.1度附近，預料向西北偏西移動，時速約15公里，橫過南海北部。

【13:46】教育局指，由於天文台預料與摩羯相關的烈風區會在今晚及明早影響珠江口一帶。本港風力將逐步增強，天氣轉壞，明日有狂風大驟雨及雷暴。考慮風暴現時的最新發展及天文台的預測情況，為確保學生的安全，教育局宣布所有日校（包括中學、小學、特殊學校、幼稚園，及幼稚園暨幼兒中心）明日（6日）將繼續停課，而視乎風暴將會的發展，假如夜校明晚需要停課，教育局會於稍後公布。

【12:02】漁農自然護理署呼籲市民避免前往郊野公園。至於現時身處郊野公園的市民，視乎實際情況，應盡快離開或到安全地方暫避。

【11:45】天文台指按照現時預測，摩羯將維持超強颱風強度，在明早於本港西南300公里左右掠過。預料與摩羯相關的烈風區會在今晚及明早影響珠江口一帶。本港風力將逐步增強，天氣轉壞，天文台會在今午6時20分改發八號烈風或暴風信號。

摩羯9月4日連升三級至超強颱風，風眼組織緊密。（Tropical Tidbits網站圖片)

【10:45】天文台指，本港吹清勁至強風程度東至東北風，稍後風勢進一步增強，達烈風程度。大致多雲，有幾陣狂風驟雨及雷暴，稍後雨勢有時頗大。海有大浪及湧浪。

展望：明日風勢頗大，初時達烈風程度。有狂風大驟雨，海有非常大浪及湧浪。週末期間風勢逐漸緩和，但天氣仍然不穩定。下週初驟雨逐漸減少

最高持續風速達強風(6-7級風)最高陣風：

橫瀾島55公里/小時61公里/小時

大老山51公里/小時72公里/小時

青洲46公里/小時57公里/小時

9月5日上午7時，超強颱風摩羯集結在香港之 東南偏南約390公里。（天文台圖片)

超強颱風摩羯預測的位置和強度。(天文台圖片)

【07:45】天文台：摩羯發展成熟，受其外圍環流影響，今早本港普遍風力增強，高地間中吹烈風。按照現時預測路徑，摩羯將會在今晚至明早在本港西南300公里左右掠過。預料與摩羯相關的烈風區會在今日稍後靠近珠江口，本港普遍地區的風力會進一步增強，天氣轉壞，天文台會考慮在今日下午4時至7時之間改發八號烈風或暴風信號。

上午7時，超強颱風摩羯集結在香港之 東南偏南約390公里，中心附近最高持續風速增至 每小時205公里。

【06:45】天文台指強颱風摩羯集結在香港之東南偏南約390公里，預料向西或西北偏西移動，時速約12公里，橫過南海北部。在過去一小時，橫瀾島及大老山分別錄得的最高持續風速為每小時55及53公里，最高陣風分別超過每小時62及67公里。

【05:45】天文台指超強颱風摩羯集結在香港東南偏南約400公里，預料向西移動，時速約12公里，橫過南海北部，並繼續增強。

【05:00】教育局公布，由於3號風球現正生效，幼稚園、肢體傷殘兒童學校及智障兒童學校今日停課。

【04:45】天文台指摩羯集結在香港東南偏南約400公里。在過去一小時，橫瀾島、長洲泳灘及大老山分別錄得的最高持續風速為每小時54、50及45公里，最高陣風分別超過每小時63、61及65公里。

【03:45】天文台指超強颱風摩羯集結在香港東南偏南約410公里。

【03:00】澳門氣象局指將於清晨5時改發3號風球，今晚改發8號風球的可能性中等至較高。

【02:45】天文台指超強颱風摩羯集結在香港東南偏南約410公里，預料向西移動，時速約12公里，橫過南海北部，並繼續增強。

【01:45】天文台指超強颱風摩羯集結在香港東南約420公里。過去數小時，摩羯繼續向偏西方向移動，與其相關的外圍雨帶正逐漸移向珠江口一帶。3號強風信號會至少維持至今日正12時，有可能需要在今午至晚上改發更高熱帶氣旋警告信號。

【00:45】本港天文台指超強颱風摩羯集結在香港東南約420公里，預料向西移動，時速約12公里，橫過南海北部，並繼續增強。

【00:00】澳門氣象局指一號風球仍然生效，凌晨3時至上午6時將考慮改發3號風球，今晚改發8號風球的可能性中等至較高。

▼9月4日傍晚 摩羯逼近華南令黃昏變「紫昏」▼



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天文台地球天氣網頁

▼歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）9月4日晚的預測▼



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▼人工智能天氣預測模式「盤古」9月4日晚的預測▼



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▼人工智能天氣預測模式「伏羲」9月4日晚的預測▼



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▼9月4日（星期三）颱風消息▼

【23:45】天文台指強颱風摩羯已增強為超強颱風，集結在香港之東南約430公里，中心附近最高持續風速逾每小時185公里，預料向西移動，時速約10公里，橫過南海北部，並繼續增強。

【23:10】澳門氣象局：與「摩羯」相關的環流將開始影響珠江口，日間風力將會逐步增強，雷雨漸趨頻密，因此將考慮於周四早上3時至6時發出3號風球。按照現時預測路徑，隨著「摩羯」有機會進一步增強為超強颱風，並於周五在澳門以南約300公里範圍內掠過，屆時澳門風力將顯著快速增強，有頻密的大驟雨及雷暴，周四晚間發出8號風球的機會中等至較高。

▼9月3日 天文台晚上一小時錄得逾7000次閃電▼



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9月4日晚上熱帶氣旋摩羯集結在香港之東南約430公里。(天文台圖片)

【19:00】康文署提醒，會因應天氣變化情況，考慮暫時封閉泳灘。如巿民在泳灘封閉期間進行水上活動可被檢控，一經定罪，違例者最高可被罰款2,000元及監禁14日。

▼2023年10月 颱風小犬▼



+ 4

【18:45】天文台指在去數小時，摩羯穩定向偏西方向移動並繼續增強，與其相關的外圍雨帶正影響廣東東部沿岸海域。本港普遍地區將逐漸吹東至東北強風，離岸及高地間中吹烈風，三號強風信號會至少維持至明日正午十二時。若摩羯按現時預測路徑移動及繼續增強，預料明日稍後本港的風力將進一步上升，天文台有可能需要在明日下午至晚上改發更高熱帶氣旋警告信號。

【18:40】天文台改掛3號風球。 天文台預料本港平均風速每小時41至62公里，籲將容易被風吹倒的物件綁緊或搬入室內，遠離岸邊及停止所有水上活動。

【16:46】天文台指，摩羯已增強為強颱風，在下午5時，摩羯集結在香港之東南約470公里，預料向西移動，時速約10公里，橫過南海北部，並逐漸增強。

天文台指過去數小時，摩羯穩定向偏西方向移動，強度亦有所增強。按照現時預測，本港今晚風力將逐漸增強，天文台會在晚上6時40分發出三號強風信號。

隨著摩羯靠近華南西部沿岸，珠江口一帶風力會在明日稍後進一步增強，天文台會視乎摩羯的動向及強度變化，評估是否需要在明日下午至晚上發出更高熱帶氣旋警告信號。

【16:27】天文台指，今晚大致多雲，間中有狂風驟雨及雷暴，明日稍後雨勢有時頗大，吹和緩至清勁東至東北風，風勢逐漸增強，明日稍後離岸及高地達烈風程度。海有大浪及湧浪。展望星期五風勢頗大，部份地區間中達烈風程度，有狂風大驟雨，海有非常大浪及湧浪。

天文台9月4日正午12時最新的熱帶氣旋位置及路徑圖顯示，摩羯將於周五（6日）升呢成超強颱風。（天文台網頁）

【12:00】今日增強成颱風的摩羯在正午12時，集結在香港之東南約500公里，預料向西移動，時速約10公里，並逐漸增強。香港天文台高級科學主任楊國仲表示，按照最新預測路徑，本港今晚風力將逐漸增強，更預料摩羯有機會達強颱風甚至超強颱風程度。天文台最新的熱帶氣旋位置及路徑圖顯示，摩羯將於周五（6日）升呢成超強颱風，本港料明晚至周五離岸吹8級風。

【09:45】天文台指在上午10時，颱風摩羯集結在香港之東南約510公里，預料向西移動，時速約10公里，橫過南海北部，並逐漸增強。

過去數小時，摩羯穩定向偏西方向移動，強度亦有所增強。按照現時預測，本港今晚風力將逐漸增強，天文台會考慮在晚上6時至9時之間改發三號強風信號。隨著摩羯靠近華南西部沿岸，珠江口一帶風力可能會在明日較後時間進一步增強，天文台會視乎摩羯的動向及強度變化，評估是否需要在明日下午至晚上發出更高熱帶氣旋警告信號。

【08:45】天文台表示在過去數小時，摩羯穩定向偏西方向移動，強度亦有所增強。按照現時預測，本港今晚風力將逐漸增強，天文台會考慮在晚上6時至9時之間改發三號強風信號。

天文台指，隨著摩羯靠近華南西部沿岸，珠江口一帶風力可能會在明日較後時間進一步增強，天文台會視乎摩羯的動向及強度變化，評估是否需要在明日下午至晚上發出更高熱帶氣旋警告信號。

【08:22】內地中央氣象台最新預計摩羯逐漸增強，將於周五（6日）下午到夜間在海南萬寧到廣東電白一帶沿海登陸，屆時會是強颱風級或超強颱風級別，而根據中央氣象台預報圖，摩羯在周五清晨會達超強颱風級別，當時會在香港西南方約400公里。

【07:45】天文台指摩羯集結在香港東南約530公里，預料向西或西北偏西移動，時速約10公里，橫過南海北部，並逐漸增強。

【06:45】天文台指摩羯集結在香港之東南約540公里，預料向西或西北偏西移動，時速約10公里，橫過南海北部，並逐漸增強。按照現時預測路徑，一號戒備信號會至少維持至今日正午12時。隨著摩羯逐漸靠近華南沿岸，天文台今日稍後會考慮發出3號強風信號。

【05:45】天文台指摩羯集結在香港東南約550公里。

【04:45】天文台指摩羯集結在香港東南約550公里。

【03:45】天文台指摩羯集結在香港東南約560公里。

【02:45】天文台指摩羯集結在香港東南約570公里，預料向西或西北偏西移動，時速約10公里，橫過南海北部，並逐漸增強。

【01:45】天文台指按照現時預測路徑，摩羯在今早仍與本港保持超過400公里距離，其強風區仍未影響珠江口一帶，一號戒備信號會至少維持至正午12時。摩羯集結在香港東南約580公里，預料向西或西北偏西移動，時速約10公里，橫過南海北部，並逐漸增強。

9月4日清晨6時，強烈熱帶風暴摩羯集結在香港之東南約550公里，預料向西或西北偏西移動，時速約10公里，橫過南海北部，並逐漸增強。（天文台圖片）

熱帶風暴摩羯預測的位置和強度。（天文台圖片）

▼9月3日（星期二）颱風消息▼

【24:00】天文台指摩羯集結在香港之東南約590公里，預料向西或西北偏西移動，時速約10公里，橫過南海北部，並逐漸增強。

【23:50】天文台取消黃色暴雨警告信號。

【23:44】澳門氣象局指每小時高達70公里或以上陣風正吹襲跨海大橋，提醒大橋使用者慎防橋上強烈陣風，注意交通安全，電單車駕駛者請使用西灣大橋電單車專道進行往返。

熱帶風暴摩羯在下午2時集結在香港之東南約600公里，中心附近最高持續風速為每小時105公里。（天文台圖片）

熱帶風暴摩羯預測的位置和強度。（天文台圖片）

【23:35】澳門氣象局發出黃色暴雨警告信號，預料雨勢將會增強，低窪地區有水浸。

【23:00】天文台：預料強陣風繼續吹襲香港。 在下午10時55分左右，坪洲錄得每小時約80公里的強陣風。雷暴警告有效時間延長至明日上午12時30分，預料香港有幾陣狂風雷暴。

【22:25】天文台發出黃色暴雨警告信號。

有市民晚上11時許，在元朗拍攝到的雲對地閃電。（Vincent Nio攝/Facebook專頁社區天氣觀測計劃CWOS圖片）

【22:10】天文台：預料強陣風繼續吹襲香港，如身處室外，請盡快到安全地方躲避。 在晚上22時正左右，塔門錄得每小時約80公里的強陣風。

【22:00】天文台：未來一兩小時香港廣泛地區可能受大雨影響，市民應提高警覺。

【21:55】天文台：預料強陣風吹襲香港。如身處室外，請盡快到安全地方躲避。

【21:25】天文台：位於本港東北面的一道雷雨帶正逐漸靠近，並會在未來一兩小時影響本港。市民請留意天氣變化。

9月3日晚上近22時雷達圖顯示，本港東北面的一道雷雨帶正逐漸靠近。（天文台圖片）

【17:50】天文台：一號戒備信號會至少維持至明日正午12時。

【17:45】天文台會在明日稍後考慮發出三號強風信號。天文台會視乎隨後摩羯的增強速度及其烈風區與珠江口的距離，評估是否需要改發更高熱帶氣旋警告信號。

【17:40】天文台發出一號風球，表示有一熱帶氣旋在香港約800公里內，可能影響本港。

【17:00】澳門氣象局表示一號風球仍然生效，預料維持至明日清晨。

+ 4

【16:20】天文台指過去數小時，位於呂宋以西的熱帶氣旋摩羯有所增強，會在下午5時40分發出一號戒備信號。隨着摩羯在未來兩三日橫過南海北部，逐漸移向廣東西部至海南島一帶並進一步增強，預料華南沿岸風力會在本周後期增強，需要發出三號強風信號的機會較高。 受摩羯影響，廣東沿岸本周後期天氣轉壞，有狂風大驟雨，海有大浪及湧浪。

【15:50】天文台表示，熱帶風暴摩羯已增強為強烈熱帶風暴，中心附近最高持續風速增至每小時90公里。在下午4時，摩羯集結在東沙之東南約330公里，預料向西北移動，時速約10公里，橫過南海北部，並逐漸增強。

【12:00】澳門氣象局發出一號風球，預料一號風球將在今日維持；預報周三（4日）晚間至周四（5日）清晨改發3號風球可能性較高。

氣象局表示，預料熱帶風暴摩羯未來一兩日將以西至西北方向橫過南海北部，大致移向雷州半島至海南島一帶。受其外圍下沉氣流影響，澳門今明兩日將非常酷熱，高溫有機會觸發午後雷雨及強烈陣風。按照現時預測，預料周三後期至周四隨摩羯進一步增強並逐漸移近華南沿岸，風力將會增強，雷雨漸趨頻密，屆時發出三號風球機會較高。

【11:40】天文台在九天天氣預報中，提升周四及周五的風力預測，預料離岸及高地風力間中達8級，即風力時速63至75公里，屬於烈風。

9月5日：東至東北風5至6級，稍後離岸及高地間中達8級。大致多雲，間中有狂風驟雨及雷暴，稍後雨勢有時頗大。海有大浪及湧浪。

9月6日：東風5至6級，離岸及高地間中達8級。多雲，有狂風驟雨及雷暴，雨勢有時頗大。海有大浪及湧浪。

9月7日:東至東南風5至6級，初時離岸及高地7級。多雲，有狂風驟雨及雷暴，初時雨勢有時頗大。海有大浪及湧浪。

天文台在9月3日上午11時半九天天氣預報，提升對本周後期的風力預測。（天文台圖片）

▼9月1日 暑假最後一日天晴酷熱▼



+ 2

【09:35】按照現時預測，熱帶氣旋摩羯今日日間仍與本港維持超過600公里距離，對香港尚未構成直接影響，天文台會在下午5時至晚上8時之間發出一號戒備信號。

隨著摩羯逐漸靠近華南沿岸，該區風力會在本週後期增強，需要發出三號強風信號的機會較高。受摩羯影響，廣東沿岸本週後期天氣會轉壞，有狂風大驟雨，海有大浪及湧浪。市民請留意最新天氣預報。

9月3日凌晨2時， 熱帶風暴摩羯集結在香港之東南約830公里。（天文台圖片）

【06:00】天文台：熱帶氣旋摩羯已進入本港東南800公里範圍內，但今早仍與本港保持相當距離，對香港尚未構成直接影響，天文台會考慮在今日下午至晚上發出一號戒備信號。

按照現時預測，摩羯會在未來兩三日逐漸靠近華南沿岸並進一步增強，較大機會移向廣東西部至海南島一帶。會否發出更高的熱帶氣旋警告信號，需視乎摩羯的強度、環流大小及與香港的距離。受摩羯影響，廣東沿岸本周後期天氣會轉壞，風勢會增強，有狂風大驟雨，海有大浪及湧浪。

天文台9月3日凌晨4時50分更新九天天氣預報，仍料周五及六會風大雨大。（天文台圖片）

【05:30】在清晨5時，熱帶風暴摩羯集結在馬尼拉以北約400公里，預料向西北或西北偏北移動，時速約12公里，橫過呂宋北部。

熱帶氣旋分類及風力。（天文台圖片）

9月3日清晨5時半的衞星雲圖顯示，熱帶風暴摩羯的雲團已進入南中國海北部，但仍未有清晰風眼。（天文台圖片)

▼天文台9月1日起對熱帶氣旋摩羯的預測移動圖▼



▼9月2日（星期一）颱風消息▼

【16:20】按照現時預測路徑，熱帶氣旋摩羯會在明日（9月3日）進入本港800公里範圍內，隨後會靠近華南沿岸並進一步增強，較大機會移向廣東西部至海南島一帶。

天文台會考慮在明日下午至晚上發出一號戒備信號。會否發出更高的熱帶氣旋警告信號，需視乎摩羯的強度、環流大小及與香港的距離。受其影響，廣東沿岸本週後期天氣會轉壞，風勢會增強，有狂風大驟雨，海有大浪及湧浪。市民請留意最新天氣預報。

天文台9月2日早上更新熱帶氣旋「摩羯」預測移動路徑，料逼近珠江口及香港時，會增強至強颱風級別。（天文台圖片）

【09:15】天文台在過去數小時，熱帶氣旋摩羯移向呂宋北部及有所增強。按照現時預測路徑，摩羯會在明日（3日）進入本港800公里範圍內，隨後會靠近華南沿岸，較大機會移向廣東西部至海南島一帶，並進一步增強。

天文台會考慮在明日下午至晚上發出一號戒備信號。會否發出更高的熱帶氣旋警告信號，需視乎摩羯的強度、環流大小及與香港的距離。受其影響，廣東沿岸本週後期天氣會轉壞，風勢會增強，有狂風大驟雨，海有湧浪。市民請留意最新天氣預報。

天文台對摩羯預測的位置和強度。（天文台圖片)

▼天文台9月1日起對熱帶氣旋摩羯的預測移動圖▼



▼9月1日 各大氣象機構對發表的熱帶氣旋預測圖▼

