風球摩羯｜環保署料今日稍後空氣轉差　部份地區風險級別或達嚴重

天氣又熱又焗，原來也影響空氣質素。環境保護署表示，受高空反氣旋的影響，本港今日天晴及酷熱及吹微弱，微弱風勢不利污染物擴散，並預測今日稍後時間，部份空氣質素監測站的空氣質素健康指數健康風險級別可能達至「嚴重」水平，料熱帶氣旋摩羯在本周後期帶來狂風大驟雨，本港的空氣質素會得到改善。



環境保護署指，自昨日（2日）下午起，部份地區錄得較平常為高的空氣污染水平，預測今日稍後時間，部分空氣質素監測站的空氣質素健康指數健康風險級別可能達至「嚴重」水平。（周令知攝）

受高空反氣旋影響 天晴酷熱、風勢微弱 不利污染物擴散

環境保護署指，自昨日（2日）下午起，部份地區錄得較平常為高的空氣污染水平，預測今日稍後時間，部分空氣質素監測站的空氣質素健康指數健康風險級別可能達至「嚴重」水平。

署方解釋，受高空反氣旋的影響，本港今日天晴及酷熱及風勢微弱，不利污染物擴散，充沛的陽光助長光化煙霧活動，令臭氧及微細懸浮粒子在珠江三角洲區域內迅速形成，而較高的臭氧水平亦會加速二氧化氮的形成。

隨著熱帶氣旋摩羯在未來兩三日逐漸靠近華南沿岸並進一步增強，本周後期廣東沿岸天氣轉壞，風勢頗大，有狂風大驟雨。（天文台網站）

隨著熱帶氣旋摩羯在未來兩三日逐漸靠近華南沿岸並進一步增強，本周後期廣東沿岸天氣轉壞，風勢頗大，有狂風大驟雨。環保署預料，屆時本港的空氣質素會得到改善。

環保署也提醒，當健康風險級別達到甚高或嚴重水平時，兒童、長者及心臟病或呼吸系統疾病患者應盡量減少或避免體力消耗及戶外活動。一般市民應減少或盡量減少戶外體力消耗，以及減少在戶外逗留的時間，特別在交通繁忙的地方。