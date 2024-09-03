摩羯風球｜天文台周二考慮發3號風球　改掛更高風球視乎兩條件

【颱風／天文台／天氣消息／打風／摩羯／3號風球／8號風球／熱帶氣旋】摩羯已增強至強烈熱帶風暴，一號戒備信號現正生效。天文台今（3日）傍晚表示，明日(4日）稍後或考慮改掛3號風球。至於會於改發8號風球，天文台會視乎隨後摩羯的增強速度及其烈風區與珠江口的距離，再作評估。



澳門氣象局同樣指，摩羯可能增強為強颱風，加上移動路徑存在不確定性，或採取較偏北更接近華南沿岸的路徑，因此會視乎路徑及強度變化，適時評估改發更高風球。



熱帶氣旋摩羯在9月3日清晨6時已進入香港800公里範圍。（網頁截圖）

天文台明日稍後或考慮掛三號風球

天文台公布，截至今午6時，強烈熱帶風暴摩羯集結在香港之東南約630公里，預料向西北移動，時速約10公里，橫過南海北部，並逐漸增強。

天文台表示，若按照現時預測路徑，摩羯在今晚至明早（4日），仍與香港保持逾400公里距離，強風區仍未影響珠江口一帶，一號戒備信號最少維持至明日正午12時。不過，隨著摩羯逐漸靠近華南沿岸，風力會有所增強，明日稍後或考慮發出三號強風信號。

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改掛8號風球條件︰增強速度、烈風區與珠江口距離

天文台並指，將根據摩羯的增強速度，以及烈風區與珠江口的距離，再評估改發更高的熱帶氣旋警告信號。

摩羯周五（6日）下午2時正已增強成強颱風。（天文台圖片）

天文台路徑圖顯示，摩羯周四（5日）進入香港400公里範圍內 直至周五（6日）下午離開。（網頁截圖）

摩羯周四進香港400公里範圍內 直至周五下午離開

若按目前天文台的預測，摩羯直至在登陸海南島北部前，風力會不斷增強。摩羯將在周三（4日）下午2時增強至強烈熱帶風暴；周四（5日）下午2時再增強至颱風，並進入香港400公里範圍，並一直保持300多公里的距離。

其後周五（6日）下午2時，摩羯增強成強颱風，即中心風力達每小時175公里，並繼續位處400公里範圍以內，同日稍後時間才逐漸遠離香港，並離開400公里範圍。

浪卡及獅子山400公里外掛8號風球

惟翻查近年資料，2020年的熱帶氣旋浪卡，以及2021年的熱帶氣旋獅子山，它們尚未進入香港400公里範圍，天文台已發出8號風球。因此摩羯會否成為今年首個「8號風」，打工仔及學生哥或可拭目以待。

澳門氣象局預料，周三晚間至周四清晨發出三號風球的機會較高。（網頁圖片）

澳門周三晚間至周四清晨或掛3號風球

至於澳門方面，氣象局預料周三晚間至周四清晨，澳門的風力將會增強，雷雨漸趨頻密，估計該時段發出三號風球的機會較高。

按路徑及強度變化評估8號風球的可能性

氣象局又指，由於摩羯可能增強為強颱風，加上移動路徑仍存在不確定性，或採取較偏北更接近華南沿岸的路徑，因此會視乎路徑及強度變化，適時評估改發更高風球的可能性。