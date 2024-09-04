摩羯風球｜今日稍後有狂風雷暴　或改發3號風球　日間酷熱達33度

熱帶氣旋摩羯昨日（3日）增強為強烈熱帶風暴，天文台於下午5時40分發出一號風球，將至少維持至今日（4日）正午12時。天文台今晨表示，按照現時預測路徑，摩羯今早進仍與本港保持超過400公里距離，強風區仍未影響珠江口一帶。隨著摩羯逐漸靠近華南沿岸，風力會有所增強，天文台會在今日稍後考慮改發三號強風信號。



天文台預測，今日（4日）大致多雲，有幾陣驟雨。日間部份時間有陽光及酷熱，市區最高氣溫約33度，新界再高一兩度，稍後有幾陣狂風雷暴。吹和緩東北風，稍後風勢逐漸增強，海有湧浪。天文台展望，明日（5日）及周五（6日）天氣轉壞，風勢進一步增強，有狂風大驟雨，海有大浪及湧浪。周末期間天氣仍然不穩定。



▼9月3日 天文台晚上一小時錄得逾7000次閃電▼



+ 18

圖為天文台截至9月4日清晨6時00分更新的摩羯預測路徑。（天文台網頁圖片）

圖為截至9月4日清晨5時50分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

本周後期天氣轉壞 海有大浪及湧浪

天文台表示，高空反氣旋會在今日繼續為華南帶來普遍晴朗及酷熱的天氣，而高溫觸發的驟雨及雷暴亦影響該區。預料熱帶氣旋摩羯會在未來兩、三日橫過南海北部，逐漸移向廣東西部至海南島一帶，並進一步增強。受摩羯影響，本周後期廣東沿岸天氣轉壞，風勢頗大，有狂風大驟雨，海有大浪及湧浪。

在清晨6時，強烈熱帶風暴摩羯集結在香港之東南約550公里，預料向西或西北偏西移動，時速約10公里，橫過南海北部，並逐漸增強。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至9月4日凌晨0時35分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

▼9月3日 香港日間天氣酷熱▼



+ 4

明至周六均有狂風驟雨雷暴 雨勢有時頗大

根據天文台九天天氣預報，明日（5日）至周六（7日）均有狂風驟雨及雷暴，雨勢有時頗大，海有大浪及湧浪。明日最高31度，周五（6日）及周六介乎26至29度。

下周日（8日）及下周一（9日）仍有驟雨及雷暴，周日最高氣溫回升至31度，下周一32度。下周二（10日）至下周四（12日）部份時間有陽光，有幾陣驟雨，均介乎28至32度。