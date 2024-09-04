颱風摩羯交通消息最新｜港鐵、輕鐵3時起加強服務至繁忙時間班次

最新交通及公共服務消息

熱帶氣旋摩羯持續增強及逼近香港，天文台表示會考慮在今日（5日）下午4時至7時之間，改發八號烈風或暴風信號。。《香港01》即時更新最新交通及公共服務消息。



▼9月5日交通及公共服務消息▼

【13:03】港鐵表示，港鐵列車、輕鐵和港鐵巴士服務將會提早於下午3時起逐步加強至繁忙時間班次，方便市民下班回家。

在八號烈風或暴風信號下，港鐵列車仍會繼續服務，港鐵呼籲乘客可分批離開工作地點乘搭列車，避免車站過份擠迫。期間，個別車站可能會作出人潮管理措施，確保車站人流暢順，敬請乘客諒解。港鐵已加強主要車站的人手，以配合相關的列車服務和協助乘客。

高速鐵路(香港段)服務將在改發八號烈風或暴風信號後維持正常。港鐵會繼續與內地鐵路單位就兩地的天氣情況協調相應的列車服務安排。

【12:30】因應天文台將於下午6時20分改發出8號烈風或暴風信號，九巴及龍運將加強服務以方便市民回家，並維持所有路線服務至8號信號生效後最少兩小時。

8號風球生效期間，九巴及龍運以下路線將維持有限度服務。

北區：70K、78A、273A

沙田區：80K、81K、83K、85K、86K、87K、285、287

大埔區：71A、72K、272A

九龍東：3M、7M、16M、23M、213M、216M

將軍澳：296M

葵青及荃灣：31M、34M、36、37M、39M、248M、249M

口岸路線：B1、B9、276B

機場路線：S1、S64

乘客亦可於九巴手機應用程式或網頁，了解九巴及龍運服務的最新情況。

【11:30】 受摩羯颱風影響，星宇航空 9月5日至6日 香港航班取消

台北 往返 香港航班將取消：

9月5日 JX235、 JX236

9月6日 JX231、JX232、JX235、JX236

【11:30】香港航空表示，受颱風摩羯影響，明日(6日)有四班航班將會取消。

2024年9月6日

HX107 香港至海口

HX108 海口至香港

HX161 香港至三亞

HX162 三亞至香港

旅客前往機場前，請留意香港航空網站香港航空網站實時「航班狀態」，或於起飛時間4小時前，註冊「航班提示」服務，以短訊/電郵接收航班狀態提示，亦可使用官網「在線諮詢」服務，或「聯繫我們」電話查詢最新航班情況。

乘搭以上航班的乘客，現可獲豁免更改航班之費用，此措施僅適用於所有已獲取香港航空確認機位之機票。

【11:15】因應海上最新情況，金光飛航將於今日(5日)12:00開出上環往氹仔尾班船；氹仔往香港尾班船將於14:00開出。

【10:30】城巴風暴期間特別服務通告

因應天文台公布考慮於下午4至7時改發八號信號，城巴將會加強下午時段的巴士服務以方便市民下班，日間服務將一直維持直至八號信號生效後約2至3小時。

城巴目前各條路線維持正常運作。

【09:20】因受熱帶氣旋的影響，以下渡輪/街渡服務暫停服務，直至另行通知。

翠華船務（香港）有限公司

-香港仔-蒲苔島

-馬料水-塔門

-黃石-塔門

聲威實業有限公司

-沙頭角-荔枝窩/鴨洲/吉澳

-大水坑-荔枝窩/吉澳/鴨洲

潤利海事控股有限公司

-將軍澳(南)-西灣河

富裕小輪有限公司

-屯門-東涌-沙螺灣-大澳

【08:10】香港國際貨櫃碼頭公司宣布，4號、6號、7號碼頭及中遠國際、亞洲貨櫃碼頭，將於今日中午12時正，停止所有貨櫃交收。

▼9月3日 天文台晚上一小時錄得逾7000次閃電▼



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▼9月4日交通及公共服務消息▼

【19:00】香港航空表示，受颱風摩羯影響，有兩班航班將會取消

2024年9月6日

HX107 香港至海口

HX108 海口至香港

旅客前往機場前，請留意香港航空網站www.hongkongairlines.com實時「航班狀態」，或於起飛時間4小時前，註冊「航班提示」服務，以短訊/電郵接收航班狀態提示，亦可使用官網「在線諮詢」服務，或「聯繫我們」電話查詢最新航班情況。

乘搭以上航班的乘客，現可獲豁免更改航班之費用，此措施僅適用於所有已獲取香港航空確認機位之機票。

【18:45】香港快運航空宣布，9月5日需要改期之航班：

．香港 > 大阪（關西）

原定 UO688 9月5日 14:55

改為 UO862 9月5日 15:45

．大阪（關西） > 香港

原定 UO689 9月5日 20:45

改為 UO863 9月5日 21:30

．香港 >首爾（仁川）

原定 UO626 9月5日 16:45

改為 UO618 9月6日 07:15

．首爾（仁川） > 香港

原定 UO627 9月5日 22:35

改為 UO619 9月6日 12:45

．香港 > 布吉

原定 UO764 9月5日 20:10

改為 UO762 9月6日 07:55

．布吉 >香港

原定 UO765 9月5日 23:40

改為 UO761 9月6日 11:15

因應航班調動，香港快運宣佈特別票務安排，並已透過電郵及/或手機短訊通知受影響乘客。受影響乘客可按電郵通知中的航班調動安排，免費改期或就未出發之行程申請全數退款。香港快運建議乘客查閱電郵，了解航班改期的詳情及條款，並於2024年9月20日或之前完成相關手續。

【17:32】旅遊事務署宣布：由於香港天文台會在今日（九月四日）晚上發出三號強風信號，今晚上演的「幻彩詠香江」已告取消。

【15:30】港鐵指，內地鐵路單位通報，由於預期天氣情況惡劣，周五及周六（6日及7日）原定來往香港西九龍站及湛江西站的高速鐵路列車車次G6048/G6047，更改為來往廣州南站至香港西九龍站。

【09:05】土木工程拓展署今日宣布，由於天文台發出一號戒備信號，柴灣公眾填土躉船轉運站已於上午八時三十分停止開放，直至另行通知。

有市民晚上11時許，在元朗拍攝到的雲對地閃電。（Vincent Nio攝/Facebook專頁社區天氣觀測計劃CWOS圖片）

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▼9月1日 暑假最後一日天晴酷熱▼



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▼9月1日 各大氣象機構對發表的熱帶氣旋預測圖▼

