颱風摩羯交通消息｜港鐵：若天氣突轉差　露天段或不預先通知暫停

最新交通及公共服務消息

熱帶氣旋摩羯持續增強及逼近香港，天文台表示會考慮在今日（5日）下午4時至7時之間，改發八號烈風或暴風信號。。《香港01》即時更新最新交通及公共服務消息。



▼9月5日交通及公共服務消息▼

城巴颱風期間服務安排如下：

城巴大部分日間路線已暫停服務，而所有通宵路線將暫停服務。

【22:20】城巴表示，因應天文台宣布八號熱帶氣旋警告信號至少維持至周五（9月6日）正午12時，城巴預計周五由頭班車起，將維持個別連接機場、深圳灣口岸及香園圍口岸路線的有限度服務，其餘日間路線暫停服務，直至另行公告。

【21:24】八號烈風或暴風信號仍然生效，港鐵列車及輕鐵維持有限度服務，港鐵巴士已暫停服務。

港鐵將延長機場快綫服務，機場快綫由機場站開往香港站的尾班車將延長至約凌晨1時15分開出，以接載抵港旅客及乘客。機場快綫由香港站往機場方向服務則維持正常（尾班車於凌晨0時48分開出)。

若天氣突然轉差，基於安全考慮，露天段列車及輕鐵可能在未有預先通知的情況下暫停服務。

現時服務安排如下：

荃灣綫10分鐘一班

觀塘綫10分鐘一班

港島綫10分鐘一班

南港島綫10分鐘一班

將軍澳綫

北角站 - 寶琳站 10分鐘一班

調景嶺站 - 康城站 15分鐘一班

東涌綫10分鐘一班

迪士尼綫15分鐘一班

機場快綫10分鐘一班

東鐵綫

金鐘站 - 羅湖站 : 10分鐘一班

金鐘站 - 落馬洲站 : 20分鐘一班

屯馬綫10-12分鐘一班

輕鐵 9-20分鐘一班

港鐵巴士暫停服務

高速鐵路 維持正常

【20:45】九巴及龍運公布最新交通消息

九巴及龍運大部份日間路線已暫停服務，除九巴B1、B9，龍運S1、S64繼續維持有限度服務外，下列路線亦會於晚上9時20分起暫停服務：

北區：70K、78A、273A

沙田區：80K、81K、83K、85K、86K、87K、285、287

大埔區：71A、72K、272A

九龍東：3M、7M、16M、23M、213M、216M

將軍澳：296M

葵青及荃灣：31M、34M、36、37M、39M、248M、249M

口岸路線：276B

路線K12、K14、K17、K18

【19:10】海事處宣布，由於八號熱帶氣旋警告信號已經發出，在尖沙咀的中國客運碼頭已經暫時關閉。

【19:07】城巴颱風期間服務安排如下：

除B3X、 B7 (只提供粉嶺站不停站往來香園圍口岸的服務）及 S1號線於日間提供有限度服務外，城巴所有日間路線於下午8時30分起陸續暫停服務。

顧客請留意城巴流動應用程式或Facebook專頁了解最新資訊。

▼9月5日超強颱風摩羯襲港 康文署封石澳泳灘▼



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【19:05】九巴及龍運所有日間路線將於晚上8時半起陸續暫停，除下述路線會在8號信號生效期間，繼續提供有限度服務，接駁至港鐵站或口岸，直至尾班車或另行通知：

北區：70K、78A、273A

沙田區：80K、81K、83K、85K、86K、87K、285、287

大埔區：71A、72K、272A

九龍東：3M、7M、16M、23M、213M、216M

將軍澳：296M

葵青及荃灣：31M、34M、36、37M、39M、248M、249M

口岸路線：B1、B9、276B

機場路線：S1、S64

路線K12、K14、K17、K18則於晚上九時二十分起暫停。

而九巴及龍運所有深宵和通宵路線則會暫停服務。

▼9月5日超強颱風摩羯襲港 尖沙咀商舖在玻璃櫥窗貼牛皮膠布加強穩固▼



+ 6

【18:41】海事處宣布，由於8號熱帶氣旋警告信號已經發出，在上環的港澳客運碼頭已經暫時關閉。

【18:25】港鐵表示，8號風球生效期間，港鐵列車、輕鐵和巴士服務會維持繁忙時間班次，方便市民下班回家，班次會於稍後逐步減少。港鐵巴士會於8號信號發出3小時後暫停服務。高速鐵路(香港段)服務維持正常。

市區預辦登機服務的截止時間，將由飛機起飛前的90分鐘改為飛機起飛前120分鐘。

若天文台發出9號或更高信號時，港鐵所開出的列車班次均不會行駛露天段，已經在露天段行駛中的列車會盡可能在安全情況下，行駛至原定的終點站或有連接商場的車站；輕鐵亦會暫停服務。

因應惡劣天氣的實際情况和安全考慮，港鐵服務可能需要作出調整，港鐵呼籲乘客留意最新的列車服務資訊。

【16:56】運輸署表示，由於強風，港珠澳大橋香港連接路將於晚上9時起封閉，及禁止車輛使用。

【16:45】港鐵表示，現時服務安排如下：

荃灣綫2分鐘一班

觀塘綫2.3分鐘一班

港島綫2分鐘一班

南港島綫3.3分鐘一班

將軍澳綫

北角站 - 寶琳站 2.6 – 4.1分鐘一班

北角站 - 康城站 6.7分鐘一班

東涌綫

香港站至青衣站 3 – 5分鐘一班

香港站至東涌站 4 – 8分鐘一班

迪士尼綫5分鐘一班

機場快綫10分鐘一班

東鐵綫

金鐘站 - 羅湖站 3 – 6 分鐘一班

金鐘站 - 落馬洲站 10分鐘一班

屯馬綫3分鐘一班

輕鐵 5 – 18 分鐘一班

港鐵巴士*3 - 8分鐘一班

高速鐵路 維持正常

*港鐵巴士會於八號烈風或暴風信號發出三小時後暫停服務。

【16:20】接載落馬洲至皇崗跨境穿梭巴士（即「皇巴士」）表示，會維持正常服務至8號風球生效後最少兩小時，並在有需要時加密班次，其後班次會調整至每30分鐘一班。若因應天氣或路面狀況,服務有需要進一步調整，會適時公布。

【16:05】「港澳一號」由香港前往澳門的服務已經在下午四時後暫停。而由澳門路氹及市區開往香港的尾班車，將於2小時後（黃昏18:00）在威尼斯人開出。港澳一號會在8號風球稍後除下後，盡快恢復行走。

【16:00】港珠澳大橋金巴宣佈，於18:20起暫停售票，並於19:20起暫停營運服務，恢復時間另行通知。已購票人士可經微信或官網退票。

【15:40】容裕小輪表示，來往「屯門-東涌-沙螺灣-大澳」，香港水上的士循環線「尖東-灣仔-中環」，北角至官塘及中環至紅磡渡輪服務受到影響

屯門-東涌-沙螺灣-大澳

已停航

北角至官塘線

北角尾班船：1830

官塘尾班船：1845

中環至紅磡線

中環尾班船：1840

紅磡尾班船：1820

香港水上的士循環線

尖東尾班船：1720

灣仔尾班船：1735, 1805

中環尾班船：1750

【15:45】機管局表示，今日有約38航班取消，機場明早會重新編配航班，旅客來機場前要查詢航班是否正常；在8號風球下，來往機場巴會取消, 只有S1, S64有限度服務，，機場快線會有限度服務。

機管局會啟動電子士派籌系統，旅客可在客運大樓內等車，用APP或機場的顯示屏知道排隊進度。

機管局預計，客運大樓內會有人滯留，食肆及捷運系統會延長，安排旅客闗注組，派發基本物資，在臨時休息區，提供座位及充電設施。

國泰航空：沒有航班因颱風取消，建議旅客在起飛前三小時辦登機手續，公司另會提供彈性票務安排。

香港航班：今日沒有航班取消，會繼評估，明天有兩四航班取消，分別是香港往來三亞及海口，公司會豁免改票或取消費用。

香港快運：下午及明天有11對航班取消

大灣區航空：明天4班取消，2班延誤

【15:10】新渡輪離島航線在下列航班開出後將會暫停服務直至另行通知。

新渡輪離島航線將會暫停服務。

【15:00】城巴公布，因應天文台公佈將於下午6時20分發出八號熱帶氣旋警告信號，城巴颱風期間服務安排如下：

城巴正加強下午時段巴士服務，並將於下午4時起陸續提前開出繁忙時段特別班次，方便市民下班。市民請留意城巴應用程式的實時抵站時間查詢功能，以掌握相關班次資訊。

城巴的日間路線將維持服務直至八號信號生效後約2至3小時，隨後視乎實際情況，B3X、B7（只提供粉嶺站不停站往來香園圍口岸的服務）及 S1號線將提供有限度服務。

【13:35】受摩羯超強颱風影響，天星小輪來往尖沙咀至中環和尖沙咀至灣仔的航線尾班船開出時間如下：

尖沙咀至中環航線

尖沙咀往中環 - 19:30

中環往尖沙咀 - 19:30

尖沙咀至灣仔航線

尖沙咀往灣仔 - 19:30

灣仔往尖沙咀 - 19:30

【13:03】港鐵表示，港鐵列車、輕鐵和港鐵巴士服務將會提早於下午3時起逐步加強至繁忙時間班次，方便市民下班回家。

在八號烈風或暴風信號下，港鐵列車仍會繼續服務，港鐵呼籲乘客可分批離開工作地點乘搭列車，避免車站過份擠迫。期間，個別車站可能會作出人潮管理措施，確保車站人流暢順，敬請乘客諒解。港鐵已加強主要車站的人手，以配合相關的列車服務和協助乘客。

高速鐵路(香港段)服務將在改發八號烈風或暴風信號後維持正常。港鐵會繼續與內地鐵路單位就兩地的天氣情況協調相應的列車服務安排。

【12:30】因應天文台將於下午6時20分改發出8號烈風或暴風信號，九巴及龍運將加強服務以方便市民回家，並維持所有路線服務至8號信號生效後最少兩小時。

8號風球生效期間，九巴及龍運以下路線將維持有限度服務。

北區：70K、78A、273A

沙田區：80K、81K、83K、85K、86K、87K、285、287

大埔區：71A、72K、272A

九龍東：3M、7M、16M、23M、213M、216M

將軍澳：296M

葵青及荃灣：31M、34M、36、37M、39M、248M、249M

口岸路線：B1、B9、276B

機場路線：S1、S64

乘客亦可於九巴手機應用程式或網頁，了解九巴及龍運服務的最新情況。

【12:45】香港快運航空宣布，9月6日需要取消16班航班，包括來往香港至大阪，來往清邁，三亞、克拉克、高雄、峴港及台北的航班。

【11:30】大航航空取消9月6日(周五)航班，包括：

HB 320 香港往東京

HB 321 東京往香港

HB 344 香港往大阪

HB 345 大阪往香港

HB 231 香港往馬尼拉 改於周五(7日)出發

BH 232 馬尼拉往香港 改於周五(7日)出發

受影響乘客可於原定出發日期7日內更改機票或於14日內辦理退款，所有相關費用將獲豁免，如需更改機票或辦理退款，可與相關售票代理聯絡。乘客前往機場前、請先查閱航班最新情況、或留意大航航空網站最新資訊。

【11:30】 受摩羯颱風影響，星宇航空 9月5日至6日 香港航班取消

台北 往返 香港航班將取消：

9月5日 JX235、 JX236

9月6日 JX231、JX232、JX235、JX236

【11:30】香港航空表示，受颱風摩羯影響，明日(6日)有四班航班將會取消。

2024年9月6日

HX107 香港至海口

HX108 海口至香港

HX161 香港至三亞

HX162 三亞至香港

旅客前往機場前，請留意香港航空網站香港航空網站實時「航班狀態」，或於起飛時間4小時前，註冊「航班提示」服務，以短訊/電郵接收航班狀態提示，亦可使用官網「在線諮詢」服務，或「聯繫我們」電話查詢最新航班情況。

乘搭以上航班的乘客，現可獲豁免更改航班之費用，此措施僅適用於所有已獲取香港航空確認機位之機票。

【11:15】因應海上最新情況，金光飛航將於今日(5日)12:00開出上環往氹仔尾班船；氹仔往香港尾班船將於14:00開出。

【10:30】城巴風暴期間特別服務通告

因應天文台公布考慮於下午4至7時改發八號信號，城巴將會加強下午時段的巴士服務以方便市民下班，日間服務將一直維持直至八號信號生效後約2至3小時。

城巴目前各條路線維持正常運作。

【09:20】因受熱帶氣旋的影響，以下渡輪/街渡服務暫停服務，直至另行通知。

翠華船務（香港）有限公司

-香港仔-蒲苔島

-馬料水-塔門

-黃石-塔門

聲威實業有限公司

-沙頭角-荔枝窩/鴨洲/吉澳

-大水坑-荔枝窩/吉澳/鴨洲

潤利海事控股有限公司

-將軍澳(南)-西灣河

富裕小輪有限公司

-屯門-東涌-沙螺灣-大澳

【08:10】香港國際貨櫃碼頭公司宣布，4號、6號、7號碼頭及中遠國際、亞洲貨櫃碼頭，將於今日中午12時正，停止所有貨櫃交收。

▼9月3日 天文台晚上一小時錄得逾7000次閃電▼



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▼9月4日交通及公共服務消息▼

【19:00】香港航空表示，受颱風摩羯影響，有兩班航班將會取消

2024年9月6日

HX107 香港至海口

HX108 海口至香港

旅客前往機場前，請留意香港航空網站www.hongkongairlines.com實時「航班狀態」，或於起飛時間4小時前，註冊「航班提示」服務，以短訊/電郵接收航班狀態提示，亦可使用官網「在線諮詢」服務，或「聯繫我們」電話查詢最新航班情況。

乘搭以上航班的乘客，現可獲豁免更改航班之費用，此措施僅適用於所有已獲取香港航空確認機位之機票。

【18:45】香港快運航空宣布，9月5日需要改期之航班：

．香港 > 大阪（關西）

原定 UO688 9月5日 14:55

改為 UO862 9月5日 15:45

．大阪（關西） > 香港

原定 UO689 9月5日 20:45

改為 UO863 9月5日 21:30

．香港 >首爾（仁川）

原定 UO626 9月5日 16:45

改為 UO618 9月6日 07:15

．首爾（仁川） > 香港

原定 UO627 9月5日 22:35

改為 UO619 9月6日 12:45

．香港 > 布吉

原定 UO764 9月5日 20:10

改為 UO762 9月6日 07:55

．布吉 >香港

原定 UO765 9月5日 23:40

改為 UO761 9月6日 11:15

因應航班調動，香港快運宣佈特別票務安排，並已透過電郵及/或手機短訊通知受影響乘客。受影響乘客可按電郵通知中的航班調動安排，免費改期或就未出發之行程申請全數退款。香港快運建議乘客查閱電郵，了解航班改期的詳情及條款，並於2024年9月20日或之前完成相關手續。

【17:32】旅遊事務署宣布：由於香港天文台會在今日（九月四日）晚上發出三號強風信號，今晚上演的「幻彩詠香江」已告取消。

【15:30】港鐵指，內地鐵路單位通報，由於預期天氣情況惡劣，周五及周六（6日及7日）原定來往香港西九龍站及湛江西站的高速鐵路列車車次G6048/G6047，更改為來往廣州南站至香港西九龍站。

【09:05】土木工程拓展署今日宣布，由於天文台發出一號戒備信號，柴灣公眾填土躉船轉運站已於上午八時三十分停止開放，直至另行通知。

有市民晚上11時許，在元朗拍攝到的雲對地閃電。（Vincent Nio攝/Facebook專頁社區天氣觀測計劃CWOS圖片）

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▼9月1日 暑假最後一日天晴酷熱▼



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▼9月1日 各大氣象機構對發表的熱帶氣旋預測圖▼

