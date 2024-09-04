颱風摩羯．交通公共服務最新｜快運改6航班　涉往返大阪、首爾等

最新交通及公共服務消息

熱帶氣旋摩羯持續增強及逼近香港，天文台表示會考慮在今日（5日）下午4時至7時之間，改發八號烈風或暴風信號。。《香港01》即時更新最新交通及公共服務消息。



▼9月5日交通及公共服務消息▼

【08:10】香港國際貨櫃碼頭公司宣布，4號、6號、7號碼頭及中遠國際、亞洲貨櫃碼頭，將於今日中午12時正，停止所有貨櫃交收。

▼9月3日 天文台晚上一小時錄得逾7000次閃電▼



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▼9月4日交通及公共服務消息▼

【19:00】香港航空表示，受颱風摩羯影響，有兩班航班將會取消

2024年9月6日

HX107 香港至海口

HX108 海口至香港

旅客前往機場前，請留意香港航空網站www.hongkongairlines.com實時「航班狀態」，或於起飛時間4小時前，註冊「航班提示」服務，以短訊/電郵接收航班狀態提示，亦可使用官網「在線諮詢」服務，或「聯繫我們」電話查詢最新航班情況。

乘搭以上航班的乘客，現可獲豁免更改航班之費用，此措施僅適用於所有已獲取香港航空確認機位之機票。

【18:45】香港快運航空宣布，9月5日需要改期之航班：

．香港 > 大阪（關西）

原定 UO688 9月5日 14:55

改為 UO862 9月5日 15:45

．大阪（關西） > 香港

原定 UO689 9月5日 20:45

改為 UO863 9月5日 21:30

．香港 >首爾（仁川）

原定 UO626 9月5日 16:45

改為 UO618 9月6日 07:15

．首爾（仁川） > 香港

原定 UO627 9月5日 22:35

改為 UO619 9月6日 12:45

．香港 > 布吉

原定 UO764 9月5日 20:10

改為 UO762 9月6日 07:55

．布吉 >香港

原定 UO765 9月5日 23:40

改為 UO761 9月6日 11:15

因應航班調動，香港快運宣佈特別票務安排，並已透過電郵及/或手機短訊通知受影響乘客。受影響乘客可按電郵通知中的航班調動安排，免費改期或就未出發之行程申請全數退款。香港快運建議乘客查閱電郵，了解航班改期的詳情及條款，並於2024年9月20日或之前完成相關手續。

【17:32】旅遊事務署宣布：由於香港天文台會在今日（九月四日）晚上發出三號強風信號，今晚上演的「幻彩詠香江」已告取消。

【15:30】港鐵指，內地鐵路單位通報，由於預期天氣情況惡劣，周五及周六（6日及7日）原定來往香港西九龍站及湛江西站的高速鐵路列車車次G6048/G6047，更改為來往廣州南站至香港西九龍站。

【09:05】土木工程拓展署今日宣布，由於天文台發出一號戒備信號，柴灣公眾填土躉船轉運站已於上午八時三十分停止開放，直至另行通知。

有市民晚上11時許，在元朗拍攝到的雲對地閃電。（Vincent Nio攝/Facebook專頁社區天氣觀測計劃CWOS圖片）

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▼9月1日 暑假最後一日天晴酷熱▼



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▼9月1日 各大氣象機構對發表的熱帶氣旋預測圖▼

