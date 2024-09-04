颱風摩羯｜澳門今晚8時至11時發8號風球機會高　內港低窪區料水浸

【颱風／天文台／天氣消息／打風／摩羯／3號風球／8號風球／熱帶氣旋】摩羯來勢洶洶，澳門氣象局今日上午11 時更新，指藍色風暴潮警告於11:00生效；將於晚上8時至11時考慮改發８號風球。預測9月6日早上7時至15時，低窪地區會出現水浸。 最高水位不高於0.5米。



澳門氣象局表示，位於南海北部的超強颱風「摩羯」預料向西北偏西方向移動，大致趨向廣東西岸至海南島一帶。

預料澳門日間風力將會逐步增強，雷雨漸趨頻密。按照現時預測路徑，「摩羯」於周五(9月6日)凌晨在澳門以南約300公里範圍內掠過，由於受到其廣闊環流影響，屆時澳門風力將顯著快速增強，有頻密的大驟雨及雷暴，氣象局於今晚8時至11時發出八號風球機會由「較高」提升至「高」。

澳門氣象局今日(6日)11:30預告今晚8時至11 時考慮改發8呢風球

另一方面，藍色風暴潮警告於11時發出，預料內港低窪地區於周五早上7時至下午3時約有0.5米水浸。由於「摩羯」或採取更為偏北路徑並會進一步增強，水浸情況可能會更為明顯，因此發出黃色風暴潮警告的可能性提升至「中等」。呼籲巿民留意最新天氣資訊，並盡早做好防風防水浸措施。

澳門氣象局昨日（4日）下午5時更新指，摩羯可能進一步增強為超強颱風，按照現時預測路徑，「摩羯」將於週五(6日)凌晨至清晨在澳門以南約300公里略過，預料澳門風力將顯著增強，星期四晚間掛8號風球可能性為中等至較高。



摩羯將於周五凌晨至清晨在澳門以南約300公里掠過。（澳門氣象局圖片）

澳門氣象局︰周四凌晨至早上掛三號風球機會高

澳門氣象局表示，摩羯正以西北偏西方向移動，大致趨向廣東西部至海南島一帶。惟受摩羯的外圍下沉氣流影響，今日天氣仍然非常酷熱，高溫有機會觸發午後雷雨及強烈陣風。

當局又指，受「摩羯」環流影響，周四（5日）凌晨至早上預料澳門風力將會增強，雷雨漸趨頻密，屆時發出三號風球機會高。

澳門氣象局預計，周五凌晨至清晨期間發出八號風球的可能性為中等。（網頁截圖）

料內港低窪地區0.5米以下水浸 或發藍色風暴潮

當局並指，摩羯可能進一步增強為超強颱風，按照現時預測路徑，摩羯將於周五凌晨至清晨在澳門以南約300公里掠過，預料屆時風力將顯著增強，因此八號風球的可能性為中等。

當局估計，澳門內港低窪地區約有0.5米以下水浸，周四發出藍色風暴潮機會較高，並呼籲市民盡早做好防風防水浸措施。