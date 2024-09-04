颱風摩羯｜澳門︰周五凌晨至清晨300公里掠過　中等機會掛8號風球

【颱風／天文台／天氣消息／打風／摩羯／3號風球／8號風球／熱帶氣旋】摩羯來勢洶洶，澳門氣象局指，周四（5日）凌晨至早上發出三號風球的機會高，同時預料內港低窪地區約有0.5米以下水浸，發出藍色風暴潮的機會較高。當局又指摩羯將在周五（6日）凌晨至清晨期間，在澳門以南約300公里掠過，屆時八號風球的可能性為中等。



摩羯將於周五凌晨至清晨在澳門以南約300公里掠過。（澳門氣象局圖片）

澳門氣象局︰周四凌晨至早上掛三號風球機會高

澳門氣象局表示，摩羯正以西北偏西方向移動，大致趨向廣東西部至海南島一帶。惟受摩羯的外圍下沉氣流影響，今日天氣仍然非常酷熱，高溫有機會觸發午後雷雨及強烈陣風。

當局又指，受「摩羯」環流影響，周四（5日）凌晨至早上預料澳門風力將會增強，雷雨漸趨頻密，屆時發出三號風球機會高。

澳門氣象局預計，周五凌晨至清晨期間發出八號風球的可能性為中等。（網頁截圖）

料內港低窪地區0.5米以下水浸 或發藍色風暴潮

當局並指，摩羯可能進一步增強為超強颱風，按照現時預測路徑，摩羯將於周五凌晨至清晨在澳門以南約300公里掠過，預料屆時風力將顯著增強，因此八號風球的可能性為中等。

當局估計，澳門內港低窪地區約有0.5米以下水浸，周四發出藍色風暴潮機會較高，並呼籲市民盡早做好防風防水浸措施。