颱風摩羯｜外圍雨帶帶來驟雨雷暴 天文台料未來兩三日天色較明朗
撰文：李秋玲
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超強颱風摩羯的外圍雨帶正為廣東沿岸帶來驟雨及雷暴。同時，一股東北季候風正影響中國東南部。在上午十時，超強颱風摩羯集結在河內之東南偏東約220公里，預料向西北偏西移動，時速約15公里，橫過北部灣，移向越南北部。
強烈季候風信號現正生效。預料本港吹偏東強風，平均風速每小時超過四十公里。陣風間中達烈風程度。天文台預測今日(7日)大致多雲，間中有驟雨及幾陣狂風雷暴。吹清勁偏東風，初時離岸及高地吹強風。風勢逐漸緩和。海有大浪及湧浪。展望 ：未來兩三日驟雨逐漸減少，天色較為明朗。
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天文台表示，熱帶氣旋摩羯會在今日(7日)橫過北部灣，移向越南北部並逐漸減弱。受其外圍雨帶影響，廣東沿岸今日初時仍有驟雨及雷暴。同時，一股東北季候風影響中國東南部。隨著摩羯遠離及減弱，未來一兩日廣東沿岸驟雨逐漸減少。同時，預料一個廣闊低壓區會影響台灣以東海域。而一道廣闊低壓槽會在下周中期為南海中北部帶來驟雨。
▼天文台九天天氣預報▼
明日仍有驟雨及幾陣雷暴 下周二及下周五、六酷熱達33度
根據天文台九天天氣預報，明日（8日）大致多雲，間中有驟雨及幾陣雷暴。海有湧浪。最高31度。
下周一（9日）大致多雲，有幾陣驟雨，局部地區有雷暴。日間短暫時間有陽光。最高氣溫回升至32度。
下周二（10日）部分時間有陽光。稍後有幾陣驟雨，局部地區有雷暴。日間酷熱。最高33度。
下周三及四（11及12 日）均短暫時間有陽光，有幾陣驟雨。最高氣温稍回落至32度。
下周五及六（13日及14日）部分時間有陽光，有幾陣驟雨。日間酷熱達33度。
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