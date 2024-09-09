特別天氣提示｜香港附近持續有雷雨區發展　未來一兩小時影響本港

高空擾動正為廣東沿岸及南海北部帶來驟雨及雷暴。天文台預測今日大致多雲，有幾陣驟雨及雷暴。過去一兩小時港島部分地區錄得超過10毫米雨量。展望未來兩三日部分時間有陽光及酷熱，局部地區有驟雨。



天文台於上午11時50分提示、香港附近持續有雷雨區發展，預料會在未來一兩小時影響本港。市民應留意天氣變化。



天文台於今日11時50分發出天氣提示，香港附近雷雨區影響本港。(任葆穎攝)

圖為天文台於今午11時30分錄得各區氣温。(天文台網頁截圖)

【11:50】香港附近持續有雷雨區發展，預料會在未來一兩小時影響本港。市民應留意天氣變化。

天文台表示，一股微弱東北季候風會在未來兩三日為華南帶來大致良好的天氣，高溫亦會觸發驟雨。而一道廣闊低壓槽會在本周後期至下周初為南海中北部帶來不穩定天氣。預料一股東北季候風會在下周初影響華南。此外，一個廣闊低壓區會在未來兩三日影響東海一帶。

天文台未來九天天氣預報(天文台網頁截圖)

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9月17日是中秋節，天文台早前預測，若天氣許可，中秋節前後會見到「超級月亮」，月亮旁邊有肉眼可見的土星。根據天文台今日（8日）公布九天天氣預測，本周後期天氣不穩，中秋節當日大致多雲，有幾陣驟雨。今年中秋節能否清晰看見「超級月亮」，似乎有待觀望。

合成相片顯示視覺上月球在近地點（左邊）和平均距離（右邊）的大小。（相片由香港太空館提供）

天文台列出中秋節前後月出、月上中天、月落及滿月的時間，為方便市民賞月。(天文台網頁截圖)

天文台指，高空擾動會在明日為廣東沿岸帶來驟雨及雷暴，隨着高空擾動遠離及受一股大陸氣流影響，本周中期華南天色明朗，高溫亦會觸發驟雨。而一道廣闊低壓槽會在本周後期為南海中北部帶來不穩定天氣。此外，一個廣闊低壓區會未來兩三日影響台灣以東海域。

天文台九天天氣預測，本港今日天氣大致多雲，有幾陣驟雨，局部地區有雷暴。吹和緩東至東南風；明日間中有驟雨，隨後兩三日部分時間有陽光及酷熱，局部地區有驟雨。

9月17日中秋節正日，天文台預測，當日氣溫界乎27至32度，大致多雲，有幾陣驟雨。日間短暫時間有陽光。

天文台九天天氣預測試。（天文台截圖）

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