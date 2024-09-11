酷熱天氣｜今日局部地區有驟雨　市區高達33度　新界再高一兩度

廣東沿岸風勢微弱，天色大致良好。此外，位於東海的低壓區正為該區帶來不穩定天氣。天文台預測，本港地區今日（11日）部份時間有陽光，局部地區有驟雨。日間酷熱，市區最高氣溫約33度，新界再高一兩度，吹微風。 酷熱天氣警告已於今日上午6時45分發出。



另天文台展望，明日（12日）日間酷熱，稍後局部地區有驟雨。隨後兩三日短暫時間有陽光，亦有幾陣驟雨。



圖為截至9月11日清晨6時00分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

▼9月1日 暑假最後一日天晴酷熱▼



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料廣闊低壓槽下周初影響 帶來不穩定天氣

天文台表示，今明兩日華南沿岸風勢微弱，天氣酷熱，而高溫亦會觸發驟雨。高空擾動會在本周後期至周末期間為廣東帶來幾陣驟雨。預料位於南海中北部至呂宋以東海域的一道廣闊低壓槽會在下周初至中期為該區帶來不穩定天氣，而低壓槽上可能有低壓區發展。同時，預料一股微弱的東北季候風會影響華南。此外，位於東海的低壓區會在今日移向華東。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至9月11日清晨5時45分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

▼8月28日 天文台發出黃色暴雨警告▼



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明日仍酷熱達33度 中秋大致多雲有幾陣驟雨

根據天文台九天天氣預報，明日（12日）大致天晴，日間酷熱達33度，稍後局部地區有驟雨。周五（13日）及周六（14日）均短暫或部份時間有陽光，有驟雨，介乎27至32度。下周日（15日）局部地區有雷暴，大致多雲及有幾陣驟雨，最高31度。

下周一（16日）短暫時間有陽光，有幾陣驟雨，最高氣溫回升至32度。下周二（17日）的 中秋節至下周四（19日）期間，均介乎26至31度，大致多雲，有幾陣驟雨，日間短暫時間有陽光。