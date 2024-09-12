酷熱｜天文台指風勢微弱有驟雨　市區今高達34度　新界再高一兩度

今明兩日華南沿岸風勢微弱，天氣酷熱，高溫亦會觸發驟雨。天文台預測，今日大致天晴。市區最高氣溫約34度，新界再高一兩度。此外， 酷熱天氣警告已於今日上午6時45分發出。高空擾動會在周末期間為廣東帶來幾陣驟雨。預料一道廣闊低壓槽會在下周初至中期為呂宋附近海域帶來不穩定天氣，而低壓槽上可能有低壓區發展。同時，一股微弱東北季候風會影響華南。此外，熱帶氣旋貝碧嘉會在未來一兩日移向琉球群島一帶並逐漸增強。



天文台今早6時45分發出特別天氣提示，指高溫天氣持續！呼籲市民補充足夠水分。如感不適，立刻休息或求助，需要時盡快求醫。展望未來兩三日部分時間有陽光，亦有幾陣驟雨。日間酷熱，稍後局部地區有驟雨。



圖為天文台今早8時40分錄得各區氣温圖。(天文台網頁截圖)

▼9月1日 暑假最後一日天晴酷熱▼



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料廣闊低壓槽下周初影響 帶來不穩定天氣

天文台表示，高空擾動會在周末期間為廣東帶來幾陣驟雨。預料一道廣闊低壓槽會在下周初至中期為呂宋附近海域帶來不穩定天氣，而低壓槽上可能有低壓區發展。同時，一股微弱東北季候風會影響華南。此外，熱帶氣旋貝碧嘉會在未來一兩日移向琉球群島一帶並逐漸增強。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至9月12日7時15分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

▼8月28日 天文台發出黃色暴雨警告▼



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明日仍酷熱達33度 中秋大致多雲有幾陣驟雨

根據天文台九天天氣預報，明日（13日）部分時間有陽光，有幾陣驟雨。日間酷熱。最高達33度，及周六（14日）部份時間有陽光，有一兩陣驟雨，介乎27至32度。

下周日（15日）大致多雲，有幾陣驟雨，日間短暫時間有陽光。氣温稍回落至26至31度。下周一（16日）中秋前夕部分時間有陽光，有幾陣驟雨。下周二（17日）的 中秋節，大致多雲，有幾陣驟雨。日間短暫時間有陽光。氣温介乎26至32度。