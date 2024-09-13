中秋節｜天文台預測短暫時間有陽光　最高32度　多雲有幾陣驟雨

天文台表示，廣東沿岸風勢微弱，天色大致良好。此外，與高空擾動相關的一道雲帶正覆蓋中國東南沿岸。在上午十時，強烈熱帶風暴貝碧嘉集結在沖繩島之東南偏東約980公里，預料向西北移動，時速約25公里，橫過西北太平洋，移向琉球群島。天文台預測未來兩三日有幾陣驟雨，日間酷熱。中秋節及翌日部分時間有陽光，亦有一兩陣驟雨。



今日(13日)下午大致天晴及酷熱。稍後局部地區有驟雨及雷暴。今晚大致多雲。吹輕微至和緩東北風。



天文台今日(13日)預測強烈熱帶氣旋貝碧嘉集結在沖繩島之東南偏東，將移向琉球群島。(天文台網頁截圖)

圖為天文台於今日(13日)中午錄得各區氣温圖。(天文台網頁截圖)

高空擾動周末幾陣驟雨 廣闊低壓槽下周初帶來不穩定天氣

天文台指，廣東沿岸周末期間風勢微弱，天氣酷熱，而高空擾動亦會為該區帶來幾陣驟雨及雷暴。預料一股東北季候風會在下周初至中期影響華南。同時，一道廣闊低壓槽會為呂宋附近海域帶來不穩定天氣，而低壓槽上可能有低壓區發展。此外，熱帶氣旋貝碧嘉會在周末期間橫過琉球群島一帶並逐漸增強，隨後靠近華東沿岸。

▼9月1日 暑假最後一日天晴酷熱▼



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▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至9月13日11時30分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

▼8月28日 天文台發出黃色暴雨警告▼



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明日仍酷熱達33度 中秋節及翌日短暫有陽光及驟雨

根據天文台九天天氣預報，明日(14日)部分時間有陽光，有幾陣驟雨。日間酷熱。最高達33度。

下周日（15日）大致多雲，有幾陣驟雨，局部地區有雷暴。日間短暫時間有陽光。氣温稍回落至26至32度。下周一（16日）中秋前夕日間酷熱，氣温介乎27至33 度。部分時間有陽光，有一兩陣驟雨。

下周二（17日）的 中秋節，大致多雲，有幾陣驟雨。日間短暫時間有陽光。氣温介乎28至32度。中秋翌日(18日)部分時間有陽光，有一兩陣驟雨。日間酷熱。最高33度。