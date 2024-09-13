酷熱｜天文台料市區今日最高33度 新界高一兩度 局部有驟雨雷暴
撰文：李秋玲
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天文台表示廣東沿岸風勢微弱，天色大致良好。此外，與高空擾動相關的一道雲帶正覆蓋中國東南沿岸。在上午八時，強烈熱帶風暴貝碧嘉集結在沖繩島之東南偏東約1060公里，預料向西北移動，時速約25公里，橫過西北太平洋，移向琉球群島。
天文台預測今日(13日)大致天晴。日間酷熱，市區最高氣溫約33度，新界再高一兩度。稍後局部地區有驟雨及雷暴。吹輕微至和緩東北風。展望未來兩三日有幾陣驟雨，日間部分時間有陽光及酷熱。
高空擾動周末幾陣驟雨 廣闊低壓槽下周初帶來不穩定天氣
天文台指，今日華南沿岸風勢微弱，天氣酷熱，高溫亦會觸發驟雨。高空擾動會在周末期間為廣東帶來幾陣驟雨。預料一股東北季候風會在下周初至中期影響華南。同時，一道廣闊低壓槽會為呂宋附近海域帶來不穩定天氣，而低壓槽上可能有低壓區發展。此外，熱帶氣旋貝碧嘉會在今明兩日橫過西北太平洋，並移向琉球群島及逐漸增強，隨後靠近華東一帶。
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▼天文台九天天氣預報▼
▼8月28日 天文台發出黃色暴雨警告▼
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明日仍酷熱達33度 中秋大致多雲有幾陣驟雨
根據天文台九天天氣預報，明日(14日)部分時間有陽光，有幾陣驟雨。日間酷熱。最高達33度。
下周日（15日）大致多雲，有幾陣驟雨，局部地區有雷暴。日間短暫時間有陽光。氣温稍回落至26至32度。下周一（16日）中秋前夕日間酷熱，氣温介乎27至33 度。部分時間有陽光，有一兩陣驟雨。
下周二（17日）的 中秋節，大致多雲，有幾陣驟雨。日間短暫時間有陽光。氣温介乎27至32度。
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