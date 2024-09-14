酷熱｜天文台料未來一兩日及中秋節短暫時間有陽光　有幾陣驟雨

天文台今早7時45 發出酷熱天氣警告。預料今日本港天氣酷熱，市民應慎防中暑。又指、廣東地區風勢微弱，天氣酷熱。正午時分，本港部分地區氣溫上升至33度左右。同時，高溫觸發的驟雨及雷暴正影響珠江口一帶。在正午十二時，強烈熱帶風暴貝碧嘉集結在沖繩島之東北偏東約310公里，預料向西北移動，時速約25公里，橫過琉球群島一帶。



預測大致多雲，有幾陣驟雨，局部地區雨勢有時較大及有雷暴。下午短暫時間有陽光及酷熱。吹微風。展望未來一兩日及中秋節短暫時間有陽光，亦有幾陣驟雨。中秋節翌日部分時間有陽光，日間酷熱。



大澳今早6時30分晨光初現。(盧先生攝)

大澳今早6時30分晨光初現。(盧先生攝)

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廣闊低壓槽在呂宋附近海域帶來不穩定天氣

天文台表示，未來一兩日廣東沿岸風勢微弱，而高空擾動亦會為該區帶來幾陣驟雨及雷暴。預料一股東北季候風會在下周中期影響華南。同時，一道廣闊低壓槽會為呂宋附近海域帶來不穩定天氣並可能會有低壓區發展，但隨後其動向存在變數。此外，熱帶氣旋貝碧嘉會在未來一兩日橫過東海，隨後移向華東沿岸。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至9月14日7時50分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

下周二中秋節早晚大致多雲 有一兩陣驟雨

根據天文台九天天氣預報，明日（15日）大致多雲，有幾陣驟雨，局部地區有雷暴。日間短暫時間有陽光。

下周一(16日)中秋節前夕短暫時間有陽光，有一兩陣驟雨。下周二中秋節(17日）早晚大致多雲，日間部分時間有陽光。有一兩陣驟雨。最高氣温32度。

下周三（18日）部分時間有陽光，有一兩陣驟雨。日間酷熱。最高33 度。

下周四至五（19，20日）均大致多雲，有幾陣驟雨。日間短暫時間有陽光。氣温介乎27至31 度。

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下周二中秋節早晚大致多雲 有一兩陣驟雨

根據天文台九天天氣預報，明日（15日）大致多雲，有幾陣驟雨，局部地區有雷暴。日間短暫時間有陽光。最高32度。

下周一(16日)中秋節前夕短暫時間有陽光，有一兩陣驟雨。下周二中秋節(17日）早晚大致多雲，日間部分時間有陽光。有一兩陣驟雨。最高氣温32度。

下周三（18日）部分時間有陽光，有一兩陣驟雨。日間酷熱。最高33 度。下周四至五（19，20日）均大致多雲，有幾陣驟雨。日間短暫時間有陽光。氣温介乎27至31 度。